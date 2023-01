The Last of Us: So viel Liebe zur Meisterwerk-Vorlage steckt in der Serien-Adaption

The Last of Us heißt der Videospiel-Hit aus dem Jahre 2013, der längst zum Kult-Titel avanciert ist. Das Setting ist das postapokalyptische Amerika einer nahen Zukunft. Dort hat ein mutierter Pilz mit seinen Sporen die Menschen befallen und in abscheuliche Monster verwandelt. Die wenigen Überlebenden hausen in abgeriegelten Quarantänezonen unter Militärkontrolle und haben kaum noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Doch in dem 14-jährigen Mädchen Ellie scheint genau diese Hoffnung zu liegen, denn sie scheint gegen die Pilze immun zu sein. Daher muss der bärbeißige Joel Ellie an ihren Bestimmungsort schmuggeln, und dafür sorgen, dass ihr nichts passiert. Die Odyssee und der Überlebenskampf dieses ungleichen Gespanns bringen eine ganz eigene Dynamik ins Spiel, welche The Last of Us völlig zu Recht zu einem Mega-Hit werden ließ.

So nah orientiert sich die Serie am Kult-Game

Zu The Last of Us startet heute, am 16. Januar 2023, endlich die lang erwartete Serie mit acht Folgen exklusiv auf dem Streamingdienst WOW. Doch Serien zu großen Game-Titeln werden von Fans oft skeptisch betrachtet. Wie viel von dem, was das Original so toll gemacht hat, wurde in die Serie übernommen und lässt sich ein Spiel dieser Art überhaupt vernünftig verfilmen?

Es wird nichts fundamental verändert

Viele Fans von Games haben Sorge, dass die Serien-Umsetzung sich zu viele künstlerische Freiheiten nimmt und zu weit vom Spiel abweicht. Gerade bei erzählerisch und atmosphärisch hochwertigen Games wie The Last of Us ist diese Sorge berechtigt: Wird am Ende nur der x-te Zombie-Schocker daraus werden?

Keineswegs, denn schon früh haben die Autoren bestätigt, dass man keine fundamentalen Änderungen an der Handlung und den Figuren vornehmen werde. Joel, Ellie und zahlreiche Nebenfiguren werden euch also ähnlich präsentiert, wie sie auch im Spiel erscheinen.

Die Handlung der Serie wird sich ebenfalls an der Story des Spiels orientieren und diese nicht ändern oder gar rückgängig machen. Die Schauplätze und das Setting bleiben also gleich, es werden aber teilweise Elemente aus dem 2. Teil des Spiels schon jetzt eingewoben oder vorgestellt. Einige kleine Anpassungen kommen hingegen vor, ändern aber nichts am grundlegenden Ablauf.

Die bedeutendste Änderung betrifft übrigens die Ausbreitung des Killer-Pilzes. Der wird im Spiel durch Sporen übertragen, weswegen es immer wieder Passagen im Game gibt, in denen die Protagonisten Gasmasken tragen.

In der Serie hingegen verbreitet sich der Pilz durch Ranken. Das ist zum einen besser für die Schauspieler, denen die Masken erspart bleiben und außerdem waren die Pilzranken ohnehin schon immer der Plan der Entwickler im Spiel, was aber letztendlich dann doch noch geändert wurde. Insofern sind die ekligen Ranken nicht einmal eine echte Abweichung.

Wenn ihr also Angst hattet, dass die Serie zu einem billigen Zombie-Metzler verwurstet wurde, dann könnt ihr euch beruhigen und guten Gewissens die Serie auf WOW ansehen.

Es wird eine Menge Details und Easter-Eggs geben

Die Liebe zum Originalwerk bei der Serie The Last of Us erstreckt sich nicht nur auf die Handlung. Vielmehr wurde extrem viel Wert darauf gelegt, dass sich die Serie im Look und der Atmosphäre wie das Spiel präsentiert.

Das beginnt bereits mit dem Casting der Hauptfiguren. Joel und Ellie werden von den Darstellern Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert. Beide sehen ihren Vorbildern im Spiel äußerst ähnlich und bringen dank ihrer Schauspielkunst die jeweiligen Charaktere perfekt rüber. Doch hier endet die Detailverliebtheit nicht.

In einem Promo-Bild sieht man die beiden, wie sie vor einer grünen Wiese und einem Wrack stehen. Kennt man das Game, dann kommt einem alles sofort bekannt vor, was auch daran liegt, dass die Serienmacher selbst kleinste Details akribisch abbilden. So ist beispielsweise der zu sehende Rucksack von Joel an exakt denselben Stellen geflickt und ausgebessert, wie im Spiel.

Die Autoren sind echte Fans des Spiels

Die vielen Verbeugungen vor dem Originalspiel haben einen guten Grund: denn einer der Showrunner der Serie ist Neil Druckmann. Das ist der verantwortliche leitende Entwickler hinter dem Spiel The Last of Us und damit ein echter Kenner seines Werks. Zusammen mit seinem Co-Autor Craig Mazin war er federführend an der detailgetreuen Umsetzung der Serie beteiligt.

Beide Showrunner sind ausgesprochene Fans des Spiels und hatten niemals vor, daraus einen generischen Horror-Schocker mit großem Namen und wenig Tiefgang zu machen. Vielmehr ist gerade Mazin, der schon die bedrückende Katastrophen-Serie Chernobyl schuf, ein Experte für die Umsetzung düsterer Bedrohungsszenarien, egal ob sie durch atomare Unfälle oder Killerpilze ausgelöst werden.

Bei diesen beiden engagierten Showrunnern ist die Serie jedenfalls in guten Händen und lief nie Gefahr, zu einem seelenlosen Lizenzramsch zu werden.

Die Voice-Actors von Ellie und Joel spielen eine Rolle

Im Spiel werden Joel und Ellie von den Voice-Actors Troy Baker und Ashley Johnson verkörpert, die den beiden Hauptfiguren ihre Stimmen leihen. Die beiden spielen in der Serie zwar nicht mehr Ellie und Joel, aber sie haben dennoch wichtige Rollen in der Serie bekommen.

Ashley Johnson verkörpert niemand geringen als Ellies Mutter, die in diversen wichtigen Szenen auftaucht. Joels Stimme Troy Baker wiederum hat eine Rolle als ein Mitglied von Davids Bande. Wenn ihr also plötzlich bekannte Stimmen hört, dann freut euch über das Auftauchen der Voice Actors im Spiel.

Doch was ist mit der deutschen Version? Hier bekommt ihr sogar noch mehr Immersion, denn die Synchronsprecher Carlos Lobo (Joel) und Annette Potempa (Ellie) waren schon in der deutschen Version des Spiels die Stimmen der Hauptfiguren und vertonen in der Serie erneut Joel und Ellie. Auf Deutsch klingen die beiden also auch noch exakt wie im Spiel.

Der Soundtrack stammt von demselben Komponisten

The Last of Us wurde auch für den exzellenten Sound gelobt. Das lag zum einen an den atmosphärischen Effekten im Spiel, als auch an dem sparsam, aber stets perfekt eingesetzten Soundtrack. Diese Musik zum Spiel stammt vom Komponisten Gustavo Santaolalla.

Der wiederum wurde auch für die Serie zu The Last of Us engagiert und so bekommt ihr stets ähnliche Klänge zu hören, wie auch schon im Spiel. Das wiederum erhöht die Immersion und den Wiedererkennungswert der Serie gegenüber dem Spiel noch mehr und lässt euch vollends in die Welt von Ellie und Joel eintauchen.

Wie kann ich die Serie sehen? So viel zu der Beziehung der Serie von The Last of Us zum Original-Game. Die Serie könnt ihr ab heute endlich parallel zum US-Release exklusiv auf WOW streamen, den Anfang macht eine dicke Doppelfolge mit ca. 85 Minuten Spielzeit.

