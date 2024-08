The Last of Us: Staffel 2-Video vergleicht Teaser mit der Vorlage - und wir können kaum sagen, welches von beiden das Spiel ist

Die zweite Staffel der The Last of Us-Serie hält sich zumindest im Teaser sehr nah an der Vorlage.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie sind aktuell in vollem Gange. Nachdem es anfangs nur Fan-Videos von den Drehorten gab, hat der Sender HBO Max jetzt auch einen Teaser zur Live-Action-Verfilmung veröffentlicht.

Der gibt uns nicht nur den ersten richtigen Blick auf einige neue Charaktere (darunter auch Dina und Abby) in Aktion, er scheint sich auch ziemlich gewissenhaft an die Spielvorlage zu halten. Das zeigt zumindest ein Vergleichsvideo.

So sieht Staffel 2 im Vergleich zu The Last of us Part 2 aus

Bevor wir zum Vergleich der Szenen kommen, könnt ihr euch hier zuerst noch den ersten Teaser zur zweiten Staffel anschauen (im Video ab Minute 1:16):

1:55 The Last of Us Staffel 2 zeigt ersten emotionalen Teaser

Der Teaser fällt mit nicht einmal 30 Sekunden Laufzeit zwar ziemlich kurz aus, trotzdem sind bei genauerem Hinsehen bereits so einige bekannte Szenen aus dem Spiel zu erkennen. Nicht nur das, selbst viele der Einstellungen stimmen ziemlich genau mit denen der Vorlage überein.

Das zeigt auch ein Video des Fan-Accounts @TheLastofUsNews auf X. Hier mussten wir tatsächlich erstmal genauer hinschauen, um unterscheiden zu können, was Spiel und was Serie ist – auch wenn das sicherlich ein wenig an der Video-Komprimierung liegt:

Zu sehen sind hier unter anderem die Szenen, in denen Abby am Anfang des Spiels vor einer Horde Infizierter flüchtet oder die Party in der Scheune in Jackson, die ein wichtiger Fokuspunkt während der gesamten Story des Spiels ist. Auch Ellies Tattoo sehen wir zum ersten Mal richtig.

Hier könnt ihr euch auch nochmal den Bildvergleich ansehen:

Wer ganz genau hinschaut, kann im ersten Teaser übrigens noch ein weiteres bekanntes Gesicht zumindest verschwommen erkennen:

Schon die erste Staffel der the Last of Us-Serie hat sich häufig ziemlich nah an der Spielvorlage gehalten, auch wenn es durchaus ein paar Freiheiten gab und die Story beispielsweise mit neuen Antagonisten erweitert wurde.

Wann kommt Staffel 2 der The Last of Us-Serie? Ein offizielles Releasedatum gibt es bislang noch nicht, aktuell laufen zudem noch die Dreharbeiten. Wir wissen aber immerhin bereits, dass Season 2 erst 2025 erscheinen soll.

Auch eine dritte Staffel ist bereits in Planung – die Story der Spielvorlage wird nämlich auf zwei Seasons aufgeteilt.

Wie findet ihr schneiden die Szenen von Serie und Spiel im direkten Vergleich miteinander ab?