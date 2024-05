The Last of Us-Serie: Staffel 2 könnte einen Geniestreich aus der ersten Staffel wiederholen und wir fänden das großartig

Das ist Kathleen, auf die Ellie und Co. in Staffel 1 treffen.

Die erste Staffel der The Last of Us-Serie blieb der Spielevorlage zwar relativ treu, erweiterte aber die Story an vielen Stellen auf sinnvolle Weise. Eine besonders clevere Ergänzung in Staffel 1 war Kathleen, eine komplett neue Figur, die eine spannende Antagonistin abgab.

Nun deutet einiges darauf hin, dass die zweite Staffel sich an diesem Konzept orientieren wird und aus einem Bösewicht wesentlich mehr macht als das Spiel.

The Last of Us-Serie hatte coolen Antagonisten-Kniff parat

Zur Erinnerung: In Staffel 1 der HBO-Adaption lernten wir Kathleen, die Anführerin der Rebellen in Kansas, kennen. Mit ihr bekommt die drohende Gefahr, als Ellie und Joel mit Henry und Sam unterwegs sind, auf einmal ein Gesicht.

Sie ist viel greifbarer als die Feinde im Spiel, gerade da Kathleen eine komplexe und definitiv furchteinflößende, knallharte Gegnerin ist. Kollegin Eleen hat in ihrer Kolumne detailliert erklärt, warum ihr Auftreten die Story für sie besser macht:

Staffel 2 könnte auf ein ähnliches Konzept setzen

Jetzt gibt es Hinweise, dass auch in Staffel 2 die Bösewicht-Komponente vertieft wird, wenn auch dieses Mal nicht mit einer komplett neuen Figur. Auf Fotos konnten wir einen ersten Blick auf Jeffrey Wright am Set werfen, der in die Rolle von Isaac Dixon schlüpft.

Falls ihr euch jetzt fragt: "Wer zur Hölle war noch mal Isaac Dixon?", hat das einen guten Grund. Isaac gehört zu den "Wolves" (auch WLF, beziehungsweise Washington Liberation Front) und ist in Abbys Story im Spiel ein Antagonist. Nur, dass er dort eben eine verschwindend kleine Rolle hat und daher einfach nicht sonderlich gut im Gedächtnis bleibt.

In der Serie könnte sich das ändern: Das deuten nämlich jetzt die Set-Fotos an. Hier sehen wir Isaac nämlich in einer FEDRA-Uniform. Sein Outfit könnte also andeuten, dass die Story des Antagonisten deutlich erweitert wird und wir womöglich einen Blick in seine Vergangenheit werfen.

Im Spiel erfahren wir nur aus ein paar Notizen etwas mehr über den Charakter, unter anderem, dass er bei den Marine Corps gedient hat. Dass er selbst der FEDRA, also sozusagen der postapokalyptischen Militärregierung der USA angehört hat, wird im Spiel jedoch nicht erwähnt.

Wir können also davon ausgehen, dass die Serie einen neuen Spin für ihn parat hat, was ihn hoffentlich auch zu einer spannenden Figur von Kathleens Kaliber macht.

Ist euch Isaac aus dem Spiel in Erinnerung geblieben und hofft ihr, dass die Serie etwas mehr aus ihm macht? Wie hat euch Kathleen als Antagonistin in Staffel 1 gefallen?