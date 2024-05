The Last of Us Staffel 2-Bilder geben ersten Blick auf die neuen Feinde, denen sich Ellie stellt

In Staffel 2 bekommt es Ellie mit der WLF zu tun.

The Last of Us Part 2 erzählt uns eine Rachegeschichte, die vor allem beim Release für kontroverse Diskussionen gesorgt hat. Für eine solche Revenge-Story benötigen wir natürlich Antagonist*innen wie die WLF. Nun wurden erste Fotos vom Set veröffentlicht, welche uns die furchterregende Gruppierung in der Serie zeigen.

Der Auftakt der WLF in der zweiten Staffel von The Last of Us

Zuerst wollen wir euch einen direkten Vergleich zwischen Videospiel und Serie von unterschiedlichen Rekrut*innen der WLF zeigen:

Unserer Meinung nach trifft die Serie den Ton des Videospiels sehr gelungen. Das gilt auch für die Umgebung, in der die Schauspieler*innen auf dem Set fotografiert wurden.

Bei einer solchen militanten Gruppierung darf natürlich auch das entsprechende Fahrzeug nicht fehlen, weswegen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Wagen in der kanadischen Stadt Vancouver angefahren kam:

Und zuletzt wollen wir euch zeigen, wie die Wölfe das Gefährt bemannen:

Wie ihr seht, gehen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel fleißig voran. Weil die WLF nun ein Teil davon ist, können wir einige gewalttätige Szenen erwarten.

Was ist die WLF überhaupt?

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zur The Last of Us Part 2, die auch die zweite Staffel der Serie spoilern! Lest also nicht weiter, wenn ihr die zweite Staffel ohne Vorwissen schauen möchtet.

Die WLF, abgekürzt von Washington Liberation Front, ist die Gruppierung in The Last of Us Part 2, auf die es Ellie abgesehen hat und deren Mitglieder sie im Verlauf des Spiels niedermetzelt. Grund dafür sind die Taten von WLF-Mitglied Abby am Anfang des Spiels, mit denen sie sich Ellie zur Erzfeindin macht.

Die WLF stürzt vor den Ereignissen des Spiels die staatlich-militärische Einrichtung FEDRA und übernimmt damit einen Großteil der Kontrolle über die Stadt Seattle. Damit hat es sich jedoch noch nicht, weil die WLF während des Spieles die Seraphiten bekämpft, um schließlich die ganze Stadt Seattle zu beherrschen.

In The Last of Us Part 2 lernen wir einige WLF-Mitglieder kennen und dass nicht alle von der Grausamkeit der extremistischen Gruppierung begeistert sind.

Unter anderem bekommt Abbys Gruppe einige Momente im Rampenlicht spendiert, welche die komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen darin offenlegen. Die Darsteller*innen der einzelnen Charaktere wurden bereits enthüllt.

Wir sind jedenfalls weiterhin sehr gespannt auf die zweite Staffel von The Last of Us und halten euch dementsprechend auf dem Laufenden. Wahrscheinlich werden wir die Serie sowieso erst 2025 zu Gesicht bekommen, weswegen wir uns die Zeit bis dahin mit Info-Häppchen wie den heutigen Set-Fotos vertreiben.

Welche Szenen wollt ihr unbedingt in der zweiten Staffel von The Last of Us sehen?