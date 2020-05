The Last of Us: Story-Zusammenfassung - Was ihr vor Teil 2 wissen müsst

Falls ihr das erste The Last of Us (Remastered) gar nicht gespielt haben solltet oder ihr euch die Story des PS3- und PS4-Hits vor dem Release von The Last of Us Part 2 noch einmal in Erinnerung rufen wollt, dann findet ihr bei GamePro die komplette Zusammenfassung. Dabei gehen wir alle Kapitel des Spiels durch und führen die wichtigsten Plot-Points und Wendungen kurz und bündig für euch auf.

Achtung, Spoiler! Die verstehen sich in einem Story-Recap natürlich von selbst. Hier erzählen wir schließlich die gesamte Geschichte des ersten The Last of Us nach.

Worum geht es in The Last of Us? Ein parasitärer Pilz (Cordyceps) hat die Welt des Action-Adventures fest im Griff und einen Großteil der Menschheit entweder getötet oder in aggressive Mutanten verwandelt. Teenagerin Ellie jedoch ist immun und begibt sich gemeinsam mit dem Mittvierziger Joel auf eine gefährliche Reise durch die postapokalyptischen Staaten, um den Weg für einen Impfstoff zu ebnen.

Heimatstadt (Prolog)

In der Rolle von Joels Tochter Sarah durchleben wir im September 2013 den Abend des Ausbruchs. Auf der Flucht aus ihrer Heimatstadt stirbt Sarah jedoch in den Armen ihres Vaters an einer Schusswunde.

Sommer

2. Die Quarantänezone

20 Jahre später hat sich der Cordyceps auf der gesamten Welt ausgebreitet. Die wenigen Überlebenden verweilen in Quarantänezonen unter militärischer Aufsicht. Andere fristen ihr Dasein als Gesetzlose außerhalb der Mauern in der Wildnis. Widerstandskämpfer, Fireflies genannt, stehen in einem andauernden Konflikt mit dem Militär. Joel ist mittlerweile über 40 Jahre alt und schlägt sich als Schmuggler in Boston durch.

Seine Geschäftspartnerin Tess weckt ihn eines Morgens: Gemeinsam wollen sie den zwielichtigen Robert zur Rede stellen, der ihnen eine Waffenlieferung gestohlen hat.

Es stellt sich allerdings heraus, dass Robert die Waffen an die Fireflies verkauft hat. Joel und Tess treffen in Boston auf ihre Anführerin Marlene, die ihnen einen Handel vorschlägt: Teenagerin Ellie soll aus Boston hinausgeschmuggelt werden, danach erhalten sie die Waffen zurück. Die Schmuggler willigen ein, kennen den Grund für ihren Auftrag aber noch nicht.

3. Die Randbezirke

Joel, Ellie und Tess werden auf ihrem Weg zur Stadtgrenze von Soldaten gestellt. Ellies Infektionstest fällt positiv aus - sie gesteht ihren beiden Begleitern ihre Immunität .

Die Helden werden plötzlich von einer Gruppe Soldaten angegriffen. Tess stirbt bei dem Versuch, sie aufzuhalten. Joel und Ellie entkommen.

4. Bills Stadt

Die Helden reisen nach Lincoln. Hier lebt Joels ehemaliger Geschäftspartner Bill, der ihm einen Gefallen schuldig ist und ihnen ein Auto verschaffen könnte.

Der skeptische und vorsichtige Eigenbrötler stimmt nach langem Zögern und Streiten zu: Gemeinsam schlagen sie sich durch einen Vorort, einen Friedhof und eine Highschool, um schließlich zu einem funktionstüchtigen Auto zu gelangen. Joel und Ellie setzen ihre Reise fort.

5. Pittsburgh

Joel und Ellie werden von Plünderern in einen Hinterhalt gelockt. Gemeinsam kämpfen sie sich durch die Stadt.

In einer verlassenen Wohnung treffen sie auf die Geschwister Henry und Sam, mit denen sie fortan Pittsburgh zusammen verlassen wollen. Auf der Flucht vor den Plünderern, springen unsere Helden von einer Brücke in einen Fluss.

6. Die Vororte

Joel, Ellie, Henry und Sam finden sich angeschlagen am Flussufer unweit der Stadt wieder. Sie schlagen sich weiter durch eine vormals bewohnte Kanalisation, in der es von Infizierten nur so wimmelt.

Ihr Weg durch die Kanalisation führt sie in eine Vorstadt. Von da aus geht es weiter zu einem Radioturm. Dort angekommen, verbringen die Vier einen gemütlichen Abend miteinander, aber die Freude weilt nicht lang: Sam wurde gebissen und verwandelt sich am nächsten Morgen in einen Runner (die erste Stufe der Cordyceps-Infektion) und greift Ellie an. Henry erschießt Sam und begeht kurz darauf Selbstmord.

Herbst

7. Tommys Staudamm

Zeitsprung: Es ist mittlerweile Herbst und Joel und Ellie haben Jackson erreicht . Der Bruder des Schmugglers, Tommy, lebt hier mit seiner Frau Maria und einigen Familien in einer kleinen Siedlung, wo unsere beiden Helden aufgenommen werden.

Ellie bekommt Wind davon, dass Joel sie zurücklassen will und reitet mit einem Pferd aus der Siedlung alleine hinaus in die Wildnis. Joel und Tommy nehmen die Verfolgung auf und finden Ellie in einem Farmhaus. Die Beiden sprechen sich aus: Ellie macht Joel klar, wie viel er ihr nach all den Strapazen mittlerweile bedeutet.

Der Schmuggler ändert seine Meinung und begleitet Ellie doch selbst zu den Fireflies, die sich in einer Universität in Colorado befinden sollen.

8. Die Universität

Die Universität ist nur noch von Infizierten bevölkert, Fireflies treffen sie hier wider Erwarten nicht an. Sie finden heraus, dass die Gruppierung ihr Labor nach Salt Lake City verlegt hat.

Im Forschungstrakt der Uni werden die Reisenden von Plünderern angegriffen. Joel wird nach einem Sturz schwer verletzt, doch ihnen gelingt die Flucht auf dem Pferd. Joel fällt nach einer Weile bewusstlos vom Sattel.

Winter

9. Ferienort am See

Zeitsprung: Wir haben Winter, Ellie ist auf sich allein gestellt . Nachdem sie einen Hirsch erlegt hat, trifft sie auf den Überlebenden David und seinen Begleiter James. Sie machen einen Deal aus: Ellie überlässt David den Hirsch, im Austausch bekommt sie Antibiotikum für den noch immer schwer verletzten Joel.

Wieder bei Joel in einem Unterschlupf angekommen, stellt Ellie fest, dass sie von Davids Gefährten verfolgt wurde. Sie lockt die Angreifer weg, tötet einige, wird wenig später aber gefangen genommen. Kurze Zeit später kommt Joel wieder zu sich und nimmt die Verfolgung auf.

Ellie erwacht in einer Zelle, doch ihr gelingt die Flucht. Im Schneegestöber schlägt sie sich durch Davids Siedlung. Es kommt zu einem Zweikampf in einem Diner. Ellie überlistet David und tötet ihn mit einer Machete. Panisch hakt sie auf ihn ein, Joel erscheint und gemeinsam flüchten sie aus der Siedlung.

Frühling

10. Busdepot

Zeitsprung: Es ist Frühling. Joel und Ellie haben Salt Lake City erreicht, wo sich die Fireflies befinden.

Joel beginnt zu zweifeln, rudert zurück. Er und Ellie könnten jederzeit nach Jackson reisen, ein neues Leben beginnen und die Suche nach den Fireflies abblasen. Ellie jedoch hält an ihrem Ziel fest. All das, was sie durchgemacht haben, dürfe nicht umsonst gewesen sein. Ellie kämpft weiterhin für einen Impfstoff. Sie setzen ihren Weg fort, schlagen sich durch einen Autobahntunnel und werden schließlich von den Fireflies in einem Krankenhaus aufgenommen.

11. Das Firefly-Labor

Ellie wird für die Operation vorbereitet. Marlene erklärt Joel währenddessen, dass sie tatsächlich einen Impfstoff gewinnen würden, Ellie den Eingriff aber nicht überleben würde .

Joel kann die Operation noch rechtzeitig stören, erschießt Marlene und flüchtet mit Ellie im Arm aus dem Krankenhaus .

12. Jackson

Unsere Helden sind wieder in Jackson angekommen. Sie klettern einen Hügel hinauf und blicken auf die Siedlung.

Ellie hält Joel an und erzählt, wie sie damals in Boston auf Streifzug mit ihrer Freundin Riley gebissen wurde. Letztere starb, Ellie überlebte aufgrund ihrer Immunität

Kurz darauf fragt ihn, ob all das stimmt, was er ihr über die Ereignisse im Krankenhaus von Salt Lake City erzählt hat.

Joel schwört darauf, die Wahrheit gesagt zu haben. Ellie entgegnet ihm mit einem "Ok". Das Spiel endet.

Zusammenfassung von Left Behind - Das passiert im DLC

Darum geht's: Der Standalone-DLC Left Behind macht Ellie zum Hauptcharakter und spielt auf zwei Zeitebenen: Einerseits erleben wir, wie sie sich kurz nach dem Zwischenfall in der Universität von Colorado um den verletzten Joel kümmert. Andererseits erfahren wir in Form eines Rückblickes, in welch enger Beziehung Ellie und Riley zueinander stehen.

Das passiert:

Kurz nach den Ereignissen in der Universität: Ellie schleppt den bewusstlosen Joel in eine Shopping-Mall, versteckt ihn dort und begibt sich auf die Suche nach Verbandszeug. Währenddessen nimmt sie es mit Plünderern und Infizierten auf und erledigt sie auf eigene Faust.

Doch ihr Abenteuer nimmt ein jähes Ende: Die beiden Teenager werden von Infizierten gebissen. Eine Schwarzblende deutet den Tod von Riley an. Ellie überlebt, weil sie immun ist.

Wie geht es in The Last of Us 2 weiter? (spoilerfrei)

Die Prämisse der Story: Die Geschichte des Sequels setzt fünf Jahre nach dem Ende des ersten Teils an. Joel und Ellie haben sich mittlerweile in Jackson, der Siedlung Tommys, niedergelassen. Diesmal rückt allerdings die mittlerweile 19-jährige Teenagerin ins Rampenlicht, die sich auf einen blutigen Rachetrip begibt.

Alle wichtigen Infos zu The Last of Us Part 2

Release: The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 für PS4.

Alle Infos zu den Gameplay-Neuerungen, zur Story und mehr findet ihr spoiler-frei in unserer großen GamePro-Übersicht: