The Legend of Zelda - Community-Ranking: Welche sind eure liebsten Teile?

Im Februar feiert die Zelda-Serie bereits ihren 37. Geburtstag, 1986 erblickte mit The Legend of Zelda der erste Teil auf dem NES das Licht der Videospielwelt. Die Reihe zählt aber nicht nur zu den ältesten, sondern auch beliebtesten Nintendo-Franchises überhaupt.

Kein Wunder also, dass neue Ableger stets große Vorfreude und Erwartungshaltungen auslösen. 2023 steht mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der mittlerweile 20. Serienteil an, nach einer Verschiebung ist der Release des Open World-Titels nun für den 12. Mai geplant. Mehr zum potentiellen Switch-Blockbuster erfahrt ihr in unserer Info-Übersicht zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Ihr habt drei Stimmen - Welche Teile wählt ihr?

Doch schon jetzt, also ein paar Monate vorher, wollen wir von euch, liebe Community, wissen, welche bisher erschienenen Zelda-Teile eure liebsten sind. Deswegen haben wir eine Umfrage aufgesetzt, auf Basis derer später ein Ranking erstellt werden soll.

Es gilt: Ihr könnt insgesamt drei Stimmen an eure Lieblings-Zeldas vergeben.

Nach Ablauf der Umfrage werden wir die Ergebnisse auswerten und in ein Ranking übertragen, in dem wir die Top-Platzierten auch noch einmal ausführlicher vorstellen werden.

Jetzt geht es aber erstmal ans Abstimmen - Denkt dran: Wählt drei Spiele!

Wir sind in jedem Fall gespannt, welche Zelda-Titel in eurem Ranking ganz weit oben auftauchen und ob es dabei Überraschungen geben wird. Natürlich könnt ihr wie immer bei unseren Umfragen in den Kommentaren eure Wahl noch einmal begründen. Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme am Zelda Community-Ranking!