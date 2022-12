The Lords of the Fallen: Erstes Gameplay zeigt, was das Soulslike-Reboot vom Original unterscheidet

Die Lords of the Fallen-Reihe bekommt mit The Lords of the Fallen keinen neuen Teil, sondern vielmehr eine Mischung aus Fortsetzung und Reboot des düsteren Soulslikes. Im Reveal-Trailer konnten wir einen ersten Eindruck vom Dark Fantasy-Setting des Neulings gewinnen.

Nun wurde im Rahmen der The Game Awards 2022 erstmals ein Gameplay-Reveal-Trailer enthüllt, der Gameplay von The Lords of the Fallen zeigt. Durch den Trailer können wir einige Unterschiede sehen, die das Sequel vom 2014er Lords of the Fallen abheben.

The Lords of the Fallen im Gameplay-Trailer

Was sind die Unterschiede? Neben einem weiteren „The“ im Titel hat die Fortsetzung einiges zu bieten, was es im Vorgänger nicht gab. Das Entwicklerteam von CI Games erklärte, dass die Spielwelt noch größer sein wird als in Lords of the Fallen. So soll die Map fünf Mal so groß sein wie noch im ursprünglichen Teil.

Im Reboot wird es Spieler*innen möglich sein, ihren eigenen Charakter zu erstellen. Im Original-Teil war dies nicht möglich, hier mussten wir in die Rolle des verurteilten Verbrechers Harkyn schlüpfen.

Den selbst erstellten Charakter aus dem brandneuen Gameplay-Reveal-Trailer zu The Lords of the Fallen gibt es hier zu sehen:

1:39 The Lords of the Fallen: Das Soulslike in Unreal Engine 5 enthüllt erstmals sein Gameplay

Ein weiterer großer Unterschied ist, dass das neue The Lords of the Fallen einige Koop-Elemente beinhalten wird, wie wir sie aus modernen Soulslike-Titeln kennen. Im älteren Lords of the Fallen mussten sich Spieler*innen noch alleine durch die Welt schlagen, die sich in ein Reich der Toten und der Lebenden aufteilt.

Daneben gibt es noch weitere Verbesserungen, die der moderneren Technik geschuldet ist. Der Trailer zeigt, dass das Reboot dank Unreal Engine 5 eine hübschere Grafik aufweisen wird.

Andere Alternativen für Souls-Fans gibt es in unserem persönlichen Ranking:

55 6 Mehr zum Thema Nicht nur FromSoftware kann Souls: Die 8 besten Alternativen in unserem persönlichen Ranking

Lords of the Fallen kam mittelmäßig gut an

Es besteht die Hoffnung, dass die Neuerungen dazu führen, dass The Lords of the Fallen besser abschneiden wird als sein Vorgänger. Das im Jahr 2014 erschienene Spiel kann nämlich nur durchschnittlich gute Wertungen aufweisen.

So erhielt der Titel auf Metacritic 68 von 100 möglichen Punkten von der Fachpresse. Bei den Fans schnitt das Spiel mit 6,3 von 10 möglichen Punkten sogar noch schlechter ab. Auch auf Steam kann der Titel nur ausgeglichene Wertungen aufweisen. Wir dürfen also gespannt sein, was uns mit dem Reboot zu Lords of the Fallen erwarten wird und ob die Unterschiede ausreichen, um die Wertungen des Vorgängers zu übertrumpfen.

Was haltet ihr vom neuen Gameplay-Trailer zu The Lords of the Fallen?