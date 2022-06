The Quarry: Alle Kapitel und Spielzeit des Horrorspiels

The Quarry unterteilt seine Geschichte in insgesamt 10 Kapitel. Zum Spielstart erwartet euch zudem ein recht kurzer Prolog und am Ende ein abschließender Epilog. Welche Kapitel das sind und wie lange ihr ungefähr für einen Durchlauf benötigt, das erfahrt ihr hier.

Alle Kapitel von The Quarry

Prolog

Kapitel 1: Hackett's Quarry für immer!

Kapitel 2: Ruf oder Ehre

Kapitel 3: Ärger im Paradies

Kapitel 4: Keine Panik

Kapitel 5: Grundrauschen

Kapitel 6: Nachtgebet

Kapitel 7: Die Vergangenheit hinter uns

Kapitel 8: Der Bauch der Bestie

Kapitel 9: Die Matriarchin

Kapitel 10: Ziegel und Mörtel

Epilog

Spielzeit: So lange dauert die Story

Für den Abschluss der Geschichte haben wir insgesamt 10,5 Stunden benötigt, wobei wir dreimal das Death-Rewind-System genutzt und dabei ein wenig Zeit verloren haben. Zudem haben wir uns gut umgesehen und sind nicht durchs Horrorspiel gehuscht. Wer schnell ist, dürfte daher bereits in 8 Stunden das Ende sehen, wer sich sehr viel Zeit lässt, wird ca. 12 Stunden benötigen.

Das sagt Howlongtobeat: Hier können Spieler*innen angeben, wie viel Zeit sie für einen Durchgang benötigt haben. Dabei kommen aktuell folgende Werte je nach Spielstil zustande.

Hauptstory: 9h, 10min

9h, 10min Hauptstory und Extras : 10h, 26min

: 10h, 26min Completionists: 12h, 3 Minuten

The Quarry bietet enormen Wiederspielwert

Wie ihr es aus Spielen von Supermassive Games wie Until Dawn oder The Dark Pictures kennt, ist nach dem Ende noch lange nicht Schluss. Das trifft vor allem auf The Quarry zu, das mit insgesamt 186 verschiedenen Enden daherkommt.

Je nachdem welche Entscheidungen ihr trefft, verändert sich der Fortgang der Geschichte. Habt ihr eine Entscheidung bereut und einer eurer liebsten Charaktere hat das Zeitliche gesegnet, könnt ihr jedoch optional die Zeit zurückspulen.