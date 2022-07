The Quarry könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox-Konsolen und Steam ausprobieren

Ihr seid euch nicht sicher, ob interaktive Slasher euer Fall sind? Oder ihr habt Until Dawn genossen, konntet aber mit Supermassives neueren Horrorspielen aus der Dark Pictures Anthology nichts anfangen? Dann könnt ihr euch jetzt kostenlos davon überzeugen, ob The Quarry euch zusagt. Auf Steam und den Xbox-Konsolen gibt es jetzt gratis Testversionen.

Der neue interaktive Slasher

Darum geht es: The Quarry ist am 10. Juni erschienen und bringt uns genau das, was Fans von den Horrorspielen von Supermassive erwarten: Einen interaktiven Film über eine Gruppe von Teens, die zunächst gut drauf sind, flirten und sticheln, bis die Stimmung auf einmal kippt und ihnen eine Nacht des Grauens bevorsteht.

In dieser Nacht ist es dann unsere Aufgabe, die Truppe entweder durchzubringen oder - wenn wir wollen - alle umzubringen. Das beeinflussen wir durch Dialogoptionen, Entscheidungen (Erkunde ich diesen Raum oder nicht?) und QuickTime-Events, in denen wir schnell genug die richtige Eingabe machen oder mit Tastendruck die Luft anhalten und im richtigen Moment wieder atmen müssen.

Allein oder mit anderen zusammen: In der Vollversion könnt ihr das blutige Abenteuer entweder alleine, im Couch-Koop oder seit Kurzem auch im Online-Multiplayer mit Freund*innen erleben. Mehr über die letzte Option lest ihr in unserer Kolumne, in der wir unsere Erfahrungen beschreiben. In der Demo müsst ihr euch aber ohne Verstärkung auf den Weg machen.

Wollt ihr allgemein noch etwas mehr über The Quarry erfahren? Dann nehmt euch doch unseren Test vor. Das Spiel kam dabei mit 80 Punkten gut weg.

26 5 Mehr zum Thema The Quarry im Test: So gut war Teenie-Horror schon lange nicht mehr

So funktioniert die Testversion

Ihr müsst auf Steam oder eurer Xbox-Konsole lediglich nach dem Spiel suchen. Auf Steam findet ihr die kostenlose Testversion direkt, auf eurer Xbox müsst ihr das normale Spiel (nicht die Deluxe Edition) auswählen und findet dort die Demo zum gratis Downloaden.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Quarry ansehen:

Wie lange dieses Angebot besteht oder wie viel Zeit ihr bei der Testversion im Spiel verbringen dürft, können wir euch leider nicht sagen. Wählt ihr im Hauptmenü "Demo spielen" aus, so startet ihr jedenfalls ganz am Anfang der Geschichte, was aufgrund der Spoiler-Gefahr durchaus Sinn macht. Übrigens ist die Vollversion im Xbox-Store sowie auf Steam auch aktuell um 33% reduziert.

Werdet ihr die Chance nutzen, das Spiel mal zu testen?