The Witcher 3: Kurioser Glitch verpasst Geralt dunkle Haare und lässt ihn wie Joel aussehen

Die lange weiße Haarpracht gehört zu Geralt von Riva so wie das Vanilleeis zu den heißen Himbeeren. Das beweist spätestens ein The Witcher 3-Glitch, den ein Fan auf Reddit geteilt hat. Dieser Fehler verpasst dem Hexer nämlich eine neue Haarfarbe - und damit sieht er erstaunlich anders aus, nämlich eher wie Joel aus The Last of Us. Wir verraten euch mehr über diesen lustigen Glitch.

Ein dunkelhaariger Geralt

Darum geht es: Was ist charakteristisch für Geralt? Klar, sein schneeweißes langes Haar. Eine neue Haarfarbe und eine neue Frisur wirken bei dem beliebten Hexer sehr ungewohnt, wie jetzt ein The Witcher 3-Fan auf Reddit demonstriert hat. Alion23 präsentiert ein Video mit einem dunkelhaarigen Geralt mit neuem Haarschnitt und schreibt dazu:

"Hat das noch jemand erlebt? Das Spiel hat mit schwarzen Haaren geladen. PS5."

Tatsächlich ist Geralt gar nicht so leicht wiederzuerkennen, wüsste man nicht, um wen es sich handelt. Manche Reality TV-Sendung würde vielleicht folgende Worte wählen: Ein komplettes Umstyling, das einen ganz neuen Typ aus Geralt macht. Der Hexer dürfte einige Fans von TLoU eher an Joel erinnern.

Das sagen die Fans dazu

In den Kommentaren wird lebhaft darüber diskutiert, wie Geralt mit diesem Umstyling aussieht. Es fallen verschiedene Namen. Neben John Wick, Aragorn und Ezio Auditore fühlen sich viele Fans erinnert an Corvo aus Dishonored.

Casual-dehyde schreibt beispielsweise:

"Geralt macht gerade Pause. Corvo wird nun für eine Weile nach Ciri suchen."

Einige Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer sind außerdem begeistert von Geralts neuem Stil und finden, dass er dadurch jünger aussieht. Gloomy-Fix4436 schreibt beispielsweise:

"Er sieht… ziemlich gut aus. Macht ihn ein paar Dekaden jünger, hahaha."

Parakain hat dagegen herausgefunden, wie das Ganze zustande gekommen sein könnte und bemerkt: "Macht euch keine Sorgen. Er hat vermutlich Yennefers Haarfärbemittel mit seinem Shampoo verwechselt."

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Wie gefällt euch der alternative Hexer? Und an wen erinnert er euch?