The Witcher 3-Livestream zeigt uns heute Abend erstmals die 'Next-Gen'-Version

Am 14. Dezember erscheint die technisch überarbeitete Version von The Witcher 3 als kostenloses Update für PS5, Xbox Series X/S und PC. Einige Verbesserungen wie der Support von Raytracing sind zwar im Ansatz bekannt, wie gut das Spiel auf den neuen Konsolen aussieht und welche Punkte im Detail seitens CD Projekt optimiert wurden, ist bislang allerdings noch unklar. Noch heute soll sich das aber in einem Livestream des polnischen Entwicklers ändern. (via Twitter)

Wann ist der Livestream? Heute, am 23. November um 18 Uhr deutscher Zeit

Heute, am 23. November um 18 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich ihn sehen? Zum offiziellen Twitch-Kanal von CDPR

Hinweis: Dieser Artikel wird um 18 Uhr mit allen wichtigen Informationen aus dem Livestream aktualisiert. Zum Release der "Next Gen"-Version findet ihr zudem einen ausführlichen Tech-Check auf GamePro.

Diese Optimierungen sind bereits bekannt

Laut CD Projekt soll das Update unter anderem folgende Verbesserungen gegenüber der Last Gen-Version bieten: Schnellere Ladezeiten, Raytracing, Mod-Support.

Neue Inhalte: Außerdem wird das Spiel neue Inhalte bekommen, die von der Netflix-Serie zu The Witcher inspiriert sind. Diese sollen laut CDPR zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Mit dem Update erscheint zudem eine Complete Edition für PS5 und Xbox Series X/S. Hier sind neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten.

The Witcher-Spiele: So geht es weiter

Neue The Witcher-Saga kommt: Seit wenigen Monaten ist bekannt, dass aktuell an einer Fortsetzung zu The Witcher 3 gearbeitet wird, die nicht The Witcher 4 heißt und sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Alle Infos zum Release, den Plattformen und der möglichen Geschichte findet ihr in unserem Hub-Artikel, der fortlaufend mit neuen Informationen ergänzt wird.

Zudem wissen wir, dass sich aktuell zwei weitere Spiele aus dem The Witcher-Universum in Entwicklung befinden. Eines davon wird ein Remake zu The Witcher 1, das so erstmals für Konsolen erscheint. Beim zweiten Spiel, das unter dem Namen "Projekt Sirius" bei Entwickler The Molasses Flood (The Flame in the Flood) in Arbeit ist, sind hingegen nur wenige Informationen bekannt. Uns erwartet laut CDPR eine "innovative Herangehensweise" an das The Witcher-Universum samt Multiplayer-Komponente.

Auf welche technische Verbesserungen der "Next Gen"-Version legt ihr am meisten wert?