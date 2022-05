Falls ihr es vergessen habt: The Witcher 3 Next Gen bekommt neue DLCs

Es ist gerade einmal einen Monat her, dass CD Projekt Red alle Witcher-Fans vertrösten musste. Das Next Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt sollte eigentlich im zweiten Quartal 2022 erscheinen, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Immerhin hieß es im Anschluss von Michał Nowakowski, Senior Vice President of Business Development bei CDPR, dass "niemand sagt, dass das Spiel mit monumentalem zeitlichen Abstand verschoben wird". Nun, "monumental" definiert jeder sicher etwas anders, aber länger als sieben Monate werden wir uns wohl nicht mehr gedulden müssen, nachdem erst kürzlich das vierte Quartal 2022 als neuer Releasezeitraum bekanntgegeben wurde.

Damit stellt sich nun die Frage, wann im vierten Quartal The Witcher 3 Next Gen erscheint, und, was viele vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben: Was für neue DLCs warten auf uns?

Ein Hauch Netflix-Witcher für die Next Gen-Version

Dass The Witcher 3 Next Gen nicht nur alle bisherigen DLCs beinhalten wird, sondern auch auf neue Inhalte setzt, war bereits bekannt, aber wohl nicht so stark in den Köpfen der Fans verankert. Marcin Momot, Global Community Director bei CD Projekt Red, wies zumindest nach der Ankündigung des neuen Releasezeitraums nochmal extra darauf hin, was wir in der Next Gen-Version alles erwarten dürfen:

Neben Hearts of Stone, Blood and Wine sowie alle weiteren DLCs und Patchen wird auch die The Witcher-Serie auf Netflix mit Henry Cavill als Geralt ihren Teil beitragen. Wir kommen nach dem eigentlich soweit abgeschlossenen The Witcher 3 noch neue DLCs, die von der Netflix-Serie inspiriert sind.

Was für Serien-DLCs könnten das sein? Leider wissen wir bislang nur, dass die DLCs irgendwie mit der Netflix-Serie zu tun haben. CD Projekt Red wird uns aber sicher keine DLCs in der Größenordnung eines Blood and Wine vorsetzen. Stattdessen rechnen wir mit Skins, Waffen und Rüstungen. Aber wer weiß, vielleicht baut CDPR ja auch ein paar kleine neue Quest und Anspielungen auf die Serie ein? Ende des Jahres werden wir es wohl spätestens wissen.

Nur bedingt ein kostenloses Upgrade: Die Next Gen-Version von The Witcher 3 wird für alle als kostenloses Upgrade verfügbar sein, die das Spiel bereits für PS4 und Xbox One besitzen. Abgesehen von den DLCs und Patches erwarten und noch technische Verbesserungen wie Raytracing und schnellere Ladezeiten.

Falls ihr euch auch für die anderen Projekt von CD Projekt Red interessiert haben wir eine Übersicht für euch, an welchen Spielen das polnische Studio aktuell noch arbeitet. Mit dabei sind nicht nur The Witcher-Spiele, sondern auch Cyberpunk 2077-Erweiterungen, ein Anime und ein gänzlich neues Spiel.

Was für von der Serie inspirierte DLCs erwartet ihr und welche würdet ihr euch wünschen?