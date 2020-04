The Witcher 3 - Themenwochen auf GameStar.de gestartet

Auf GameStar.de hält der Hexer Einzug. Während der großen Themenwochen dreht sich bis zum 30. April alles um Geralt von Riva und The Witcher 3. Wir zeigen euch, was euch alles erwartet.

Fans werden sich erinnern: Eigentlich sollte am 16. April Cyberpunk 2077, das nächste Rollenspiel der Witcher-Macher von CD Projekt Red, erscheinen. Da das jedoch verschoben wurde, hat sich die GameStar das zum Anlass genommen, zwei ganze Wochen dem aktuell bekanntesten Spiel des Entwicklerstudios zu widmen: The Witcher 3.

Wie das ganze abläuft, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, schließlich kennen erfahrene GamePro-Leser die Themenwochen bereits, vor kurzem ging beispielsweise erst unsere Assassin's Creed-Themenwoche zu Ende. Die GameStar nimmt sich statt einer jedoch zwei Wochen Zeit und beleuchtet das Rollenspiel, das auch 5 Jahre später noch die Herzen der Fans erfreut, ganz genau.

0 0 Mehr zum Thema GameStar Witcher-Wochen: Alle Infos zum großen Livestream mit CD Projekt

Artikel, Podcasts, Videos & mehr

Wollt ihr herausfinden, was die GameStar alles zum Thema macht, lohnt sich ein Blick auf den Themenwochen-Hub, der regelmäßg mit den neusten Artikeln aktualisiert wird. Mit dabei sind im Aktionszeitraum unter anderem:

Außerdem findet ihr auf dem Hub eine interaktive Karte, die die Artikel mit Orten aus der Witcher-Welt verknüpft.

Und als ganz besonderes Event findet am 23. April um 19 Uhr auch noch ein großer Livestream mit den Entwicklern von CD Projekt statt. Zu Gast sind Leveldesigner Miles Tost und Questdesigner Philipp Weber, die in einem Live-Q&A eure Fragen zu den Missionen von The Witcher 3 beantworten.

Wenn ihr mehr zu einem der beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts wissen wollt, empfehlen wir euch einen Blick auf die GameStar. Denn hier dreht es sich nicht nur um Mods oder Besonderheiten der PC-Version, sondern um alles, was den Hexer plattformübergreifend spannend macht. Wir wünschen viel Spaß.