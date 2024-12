Ciri wird in The Witcher 4 ersetzt: CD Projekt enthüllt, welche Schauspielerin die Heldin im neuen Witcher spielt

Ciri wird im Enthüllungstrailer nicht mehr von Jo Wyatt verkörpert, sondern von einer anderen Schauspielerin.

Neun Jahre seit der Veröffentlichung der RPG-Legende The Witcher 3 war es an den diesjährigen Game Awards so weit und wir haben endlich einen Trailer zum Nachfolger zu sehen bekommen. The Witcher 4 läutet dabei nicht nur eine brandneue Trilogie ein, sondern wird mit Ciri auch eine andere Protagonistin als bisher Geralt haben.

Nun ist auch klar, welche Schauspielerin in die Rolle der neuen Heldin schlüpfen wird.

Ciri bekommt in The Witcher 4 neue Darstellerin

Hinter der Stimme sowie der Performance von Ciri im Trailer zu Witcher 4 steckt die Schauspielerin Ciara Berkeley. Ihr könntet sie in den Serien The Deceived - Das geheime Verbrechen, Swing Bout oder Normal People gesehen haben.

Das Portfolio der Schauspielerin mag zwar noch überschaubar sein, doch ihre Darstellung von Ciri hat nicht nur CD Projekt RED, sondern auch viele Fans weltweit überzeugt.

Die Bestätigung der Besetzung stammt von CD Projekt RED selbst. Gegenüber der Presse wie etwa TheGamer oder den Webedia-Kolleg*innen von Gamepressure behaupten Repräsentant*innen Folgendes:

„Ciara Berkeley wurde als Ciri für den Enthüllungstrailer von The Witcher 4 gecastet. Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihren vokalen Schauspielkünsten überzeugen konnte. Wir glauben, dass sie im Trailer Ciri auf eine Art zum Leben erwecken konnte, die sowohl dem Charakter treu als auch aufregend für Fans der Reihe ist.“

Es ist auffällig, dass sich die Aussagen der PR-Personen ausschließlich auf den Enthüllungstrailer beziehen. Trotzdem haben diese gegenüber TheGamer bestätigt, dass Ciara Berkeley auch über den Trailer hinaus Ciri im Spiel verkörpern wird.

Ciri bisher

Weil Ciri nun von Ciara Berkeley gespielt wird, seht ihr die bisherige Darstellerin Jo Wyatt nicht mehr in ihrer Rolle. Ob sie in anderer Form zum Franchise zurückkehrt, ist noch unklar.

Wenn euch aber ihre Performance gefallen hat, findet ihr sie noch in zahlreichen anderen Spielen wie Mass Effect 3, Dragon Age 2 oder Xenoblade Chronicles 2.

Und die deutsche Synchro? Habt ihr The Witcher 3 hingegen auf Deutsch gespielt, werdet ihr die Stimme von Katrin Heß gehört haben, die die Synchronisation von Ciri übernommen hat. Aktuell ist es noch zu früh, um zu sagen, ob sie Ciri erneut ihre deutsche Stimme verleiht – falls das Spiel denn überhaupt wieder mehrere Sprachausgaben bekommt, wovon aber auszugehen ist.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von Ciri im Trailer zu The Witcher 4?