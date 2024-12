The Witcher 4: Release, Story, Trailer, Gameplay-Neuerungen und mehr - Alle Infos zur neuen Trilogie

Hier ist alles, was wir bereits zu The Witcher 4 wissen.

CD Projekt Red hat die Story von Hexer Geralt mit dem 2016 erschienenen Witcher 3-DLC Blood and Wine zu einem Abschluss gebracht. Jetzt arbeitet das Studio an einer neuen Trilogie im Hexer-Universum, das Ciri zur Protagonistin macht. Wir sammeln hier alle bereits bekannten Infos zu The Witcher 4.

Release: Wann erscheint The Witcher 4?

Bislang ist noch kein Releasezeitraum zum Spiel bekannt. CD Projekt hatte den vierten Teil bereits im März 2022 ohne finalen Titel angekündigt, intern war das Spiel als “Project Polaris” bekannt. Ende November 2024 hat es die Pre-Production-Phase abgeschlossen und ist in Full-Production gegangen.

Es dürfte also noch einige Jahre dauern, ehe The Witcher 4 erscheint. 2022 hatte CD Projekt Red-President Adam Kicinski von einer Veröffentlichung frühestens 2025 gesprochen. Aktuell wirkt aber eher ein Release um 2027 realistisch.

Für welche Plattformen kommt The Witcher 4?

Auch das ist noch nicht offiziell bestätigt. The Witcher 4 dürfte aber vermutlich für PC und Current Gen-Konsolen erscheinen, aktuell also PS5 und Xbox Series X/S.

In welcher Engine wird The Witcher 4 entwickelt?

The Witcher 4 entsteht nicht mehr in der hauseigenen REDengine, die in verschiedenen Versionen bereits für The Witcher 2, The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 genutzt wurde. Stattdessen ist CD Projekt für den neuesten Teil auf die Unreal Engine 5 umgestiegen. Das soll für mehr Stabilität besonders in der Open World sorgen:

Mehr zum Thema The Witcher 4 nutzt Unreal Engine 5, damit das RPG nicht 'auseinanderbricht' von Jonathan Harsch

Gibt es einen Trailer zu The Witcher 4?

Auf den Game Awards 2024 war erstmals ein Trailer zu The Witcher 4 zu sehen. Der zeigt zwar nur eine in UE5 vorgerenderte Szene und noch kein richtiges Gameplay, bestätigt aber bereits Ciri als neue Protagonistin. Hier kämpft sie gegen ein neues Monster namens Bauk, das mit den Ängsten und Traumata seiner Opfer spielt:

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Autoplay

Story: Ist The Witcher 4 eine Fortsetzung und welches Witcher 3-Ende ist Kanon?

The Witcher 4 ist nach den Ereignissen von The Witcher 3 angesetzt. Diesmal spielen wir aber nicht mehr Geralt, sondern seine Ziehtochter Ciri, die nun selbst den Job der professionellen Monsterjägerin aufnimmt.

Wie genau Ciri zum Hexer werden kann – eine Prozedur, die laut der etablierten Lore nur Jungen überleben können –, ist noch nicht genau bekannt. CD Projekt-Head of Studio Adam Badowski teast aber an, dass die Story diese Frage beantworten soll und man dabei die Lore respektieren will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Daneben ist bereits bestätigt, dass The Witcher 4 mit allen Enden des dritten Teils funktionieren soll.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler für die Enden von The Witcher 3 Das betrifft selbst das “schlechte” Ende, in dem Ciri scheinbar stirbt. Laut The Witcher-Franchise and Lore-Designer Cian Maher gibt es im Ending Hinweise, dass Ciri aber tatsächlich überlebt.

Kommt Geralt in The Witcher 4 vor?

Zuletzt hat CD Projekt Red IGN gegenüber auch bestätigt, dass Geralt einen Auftritt in The Witcher 4 bekommt. Tatsächlich war seine Stimme auch bereits am Ende des Reveal-Trailers zu hören – allerdings nur bei den Game Awards selbst. Im Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal fehlt dieser Auftritt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Gameplay: Was ändert sich in The Witcher 4?

Auch der vierte Teil wird wieder ein Singleplayer-Open-World-RPG. Wir erkunden also die Welt, bekämpfen Monster und treffen Entscheidungen, die die Geschichte beeinflussen.

Die neue Protagonistin eröffnet aber auch Raum für Gameplay-Neuerungen. Einerseits ist Ciri weniger abgeklärt als Geralt und folgt mehr ihrem Herzen. Spieler*innen sollen die Möglichkeit haben, Ciri und ihren Kodex zu formen, wie Game Director Sebastian Kalemba erklärt. Die junge Frau aus dem Trailer können wir im Spiel mit den richtigen Entscheidungen etwa retten.

Dieser Einfluss soll sich aber nicht nur auf die Story auswirken. Auch das Gameplay wird mehr Abwechslung bieten und mehr Optionen bei den Builds ermöglichen.

Hier könnte etwa Ciris Magie ins Spiel kommen, die wir im Trailer ebenfalls sehen. Anders als Geralt, der auf eine kleine Auswahl an Zeichen beschränkt war, kann Ciri ganze Blitzgewitter entfachen. Allein das könnte verschiedene Builds ermöglichen, die sich etwa auf Nahkampf oder Magie fokussieren.

Wie geht es nach The Witcher 4 weiter?

Neben dem vierten Teil sind auch noch einige weitere The Witcher-Projekte in Arbeit. So ist ein Remake des ersten Teils geplant. Das wird aber nicht von CD Projekt Red selbst, sondern Fool's Theory entwickelt:

Mehr zum Thema BREAKING: The Witcher 1 bekommt Remake in Unreal Engine 5 von Dennis Michel

Darüber hinaus soll die Story auch nach The Witcher 4 noch weitergehen. Das Spiel bildet nämlich den Startpunkt einer neuen Trilogie, die bei CD Projekt in Arbeit ist. Viel ist über The Witcher 5 und 6 noch nicht bekannt. Die Spiele werden aber ebenfalls in UE5 entwickelt. Dadurch soll ihre Entwicklungszeit kürzer als bei The Witcher 4 ausfallen, da nötige Assets dann bereits vorhanden sind.

Was wünscht ihr euch von der neuen The Witcher-Trilogie?