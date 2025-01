The Witcher 4 nimmt wichtige Änderung an NPCs vor und will damit einen großen Kritikpunkt angehen

Ciri soll in The Witcher 4 noch bessere Interaktionen mit den NPCs haben.

The Witcher 3 war schon zu Release für seine immersive und lebendige Spielwelt bekannt. Wer aber ganz genau hingesehen hat, ist gerne mal über die ein oder andere Unstimmigkeit gestolpert. Konkret durfte man besonders die NPCs nicht zu genau unter die Lupe nehmen, hier liefen nämlich so einige identische Klone durch die Welt. Ähnlich war es auch in Cyberpunk 2077 zum Launch.

Für The Witcher 4 gelobt Entwickler CD Projekt Red aber Besserung. Nicht nur beim Aussehen, sondern auch beim Verhalten sollen die NPCs diesmal deutlich besser werden und die Messlatte anheben.

The Witcher 4 will an seinen NPCs schrauben

Im Interview mit Gamertag Radio Co-Host Parris Lilly haben Game Director Sebastian Kalemba und Executive Producer Gosia Mitręga auch über die Hintergrundcharaktere im Spiel gesprochen und erklärt, wie die NPCs für mehr Immersion bei Spieler*innen sorgen sollen:

"Wir treiben definitiv die Qualität der NPCs so viel wie möglich voran – wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, ihre Gesichtsanimationen. Wir wollen nämlich eine noch immersivere Erfahrung als bisher abliefern. Wir wollen die Messlatte noch weiter anheben. [...] Wir haben diese Regel: Jeden einzelnen NPC lebendig aussehen zu lassen, mit ihrer eigenen Story."

Als Beispiel nennen die Entwickler den Reveal-Trailer zu The Witcher 4. Jeder einzelne Dorfbewohner von Stromford hat hier seine eigene Rolle und weil der Ort so abgelegen ist, gibt es eine Menge Vorurteile.

Jeder einzelne NPC soll so seine eigene Hintergrundgeschichte, Aberglauben und Überzeugungen haben. Der Game Director teast außerdem an, dass Ciri diese Glaubensvorstellungen auch infrage stellen und als falsch belegen kann.

An anderer Stelle hatten die Entwickler*innen etwa bereits verraten, dass Ciri das Mädchen aus dem Trailer im fertigen Spiel retten kann.

Zuletzt hat der Game Director zu den NPCs noch verraten, dass sich in bestimmten Dörfern alle Charaktere untereinander kennen sollen. Das könnte natürlich Raum für einige interessante Interaktionen bieten, was die Spielwelt noch einmal lebendiger als in The Witcher 3 machen könnte. Wie genau das im fertigen Spiel aussehen wird, muss sich aber noch zeigen.

