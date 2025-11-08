The Witcher Staffel 5: Release, Cast, Story - Alle bekannten Infos zur letzten Season der Netflix-Serie

Hier gibt es alle Infos zu Season 5 von The Witcher. (Bild: Netflix)

Nachdem der Geralt-Darsteller in der letzten Season der Netflix-Serie The Witcher von Henry Cavill zu Liam Hemsworth gewechselt hat, erwartet uns noch eine fünfte Staffel. Die wird allerdings auch die letzte für die Live-Action-Serie sein. Wir fassen alle bekannten Infos zu Season 5 zusammen.

Release: Wann startet Witcher Season 5 bei Netflix?

Einen konkreten Releasetermin für die fünfte Staffel gibt es noch nicht. Aber es gibt auch positive Nachrichten: Wir müssen nämlich anders als bei Season 4 nicht wieder zwei Jahre warten. Die fünfte Staffel ist nämlich bereits seit Septembner 2025 fertig abgedreht und kann in die Post-Production gehen.



Entsprechend halten wir einen Release im Herbst 2026 für sehr wahrscheinlich.

2:15 The Witcher: Trailer zeigt Liam Hemsworth als Geralt in Staffel 4

Folgen: Wie viele Episoden erwarten uns in The Witcher Season 5?

Staffel 5 wird genauso lang wie die vierte Season, beinhaltet also ingesamt acht Folgen. Die Namen der Episoden wurden bislang noch nicht offiziell enthüllt.

Trailer: Gibt es schon einen ersten Blick auf Staffel 5 von The Witcher?

Zwar wurde die fünfte Staffel bereits komplett abgedreht, bislang gibt es aber noch keinen Trailer zur letzten Season. Dank der Fanseite Redanian Intelligence haben wir zumindest einige Setbilder vom Dreh. Die zeigen unter anderem, wie Geralts Truppe gegen die Soldaten von Königin Meve kämpft:

Hier sind unter anderem Geralt, Cahir, Regis und Milva zu sehen. (Bild: Redanian Intelligence)

Auf den folgenden Seiten findet ihr weitere Infos zum bestätigten und geleakten Cast der fünften Season. Außerdem verraten wir euch, wie es mit der Story weitergehen dürfte und welche Bücher der Vorlage von Andrzej Sapkowski Season 5 abdeckt.