Dieses gefeierte PS4-Spiel gibt es momentan für schlappe 79 Cent im PS-Store

Schnäppchen gefällig? Thomas Was Alone erschien erstmals 2010 und kann inzwischen schon zu den Spiele-Klassikern gezählt werden. Das individuelle und sehr simple Konzept hat die verschiedensten Spielenden überrascht und bezaubert. Nun könnt ihr euch das Jump & Run, in dem sich alles um Freundschaft dreht für nur 79 Cent im PlayStation-Store schnappen. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Das steckt hinter Thomas Was Alone

Darum geht es: Der Plattformer Thomas Was Alone, der sich mit dem Thema Freundschaft beschäftigt, ist momentan für schlappe 79 Cent im PS-Store zu haben. Ein echtes Schnäppchen, denn normalerweise legt ihr für den Titel 7,99 Euro hin. Ihr spart also ganze 90 Prozent.

Aber Vorsicht! Ihr müsst schnell sein. Das Angebot gilt nur noch bis Donnerstag, den 22. Juli.

Mit dem Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen:

Was erwartet euch in diesem Spiel? Im Plattformer Thomas Was Alone sind die Hauptfiguren simple Rechtecke. Das Spiel beweist, dass sich eine Geschichte über Freundschaft auch mit minimalistischen Mitteln erzählen lässt. Um eure kantigen Hauptfiguren durch einen Hindernis-Parcours zum Ziel zu führen, müsst ihr ihre verschiedenen Fähigkeiten nutzen.

Weitere PlayStation-Themen:

Wollt ihr es genauer wissen?

Thomas Was Alone erzählt die Geschichte der ersten fühlenden KIs. Thomas ist der Erste, der aufwacht und analysiert, was Sache ist. Nach und nach schließen sich ihm weitere Charaktere an, die zwar optisch flach und simpel anmuten, aber sehr individuelle Persönlichkeiten und Fähigkeiten besitzen, wie zum Beispiel Christopher, der ein ziemlicher Sauertopf ist.

Insgesamt bietet der Titel 12 spielbare Charaktere und 100 Levels, die ihr nur mithilfe der verschiedenen Fähigkeiten eurer eckigen Hauptpersonen bewältigen könnt. Dabei entwickeln sich ihre Beziehungen und Geschichte.

Was meint ihr: Holt ihr euch dieses Spiel für 79 Cent?