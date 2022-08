Souls für 75% Rabatt - Der PS Store verscherbelt gerade meine größte FromSoftware-Hassliebe

Habt ihr Elden Ring gezockt und dabei Blut geleckt? Oder seid ihr allgemein einfach noch dabei, die Dark Souls-Reihe nachzuholen? Dann könnt ihr euch jetzt den zweiten Teil in der Scholar of the First Sin-Edition günstig im PlayStation-Store schnappen.

Das erwartet euch in Dark Souls 2

Um dieses Angebot geht's: Dark Souls 2: Scholar of the First Sin gibt es gerade für nur 4,99 Euro im PS Store. Das sind satte 75% Rabatt.

Wie lange gilt der Deal? Falls ihr zuschlagen wollt, könnt ihr das noch bis zum 18. August tun.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Dark Souls 2 erschien zum ersten Mal im Jahr 2014, nach Demon's Souls und Dark Souls. Es kam ursprünglich für die PS3 und Xbox One heraus. Fans des Spiels schätzen beispielsweise die Atmosphäre, die sich ein wenig von den Vorgängern unterscheidet und weniger düster, dafür aber sehr geheimnisvoll anmutet. Gerade der Hub, das Dorf Majula mit seinem eingängigen Soundtrack, kommt gut an.

Mehr aus dem FromSoftware-Universum:

Die Scholar of the First Sin-Edition wurde 2015 nachgereicht und brachte das Spiel auf die nächste Konsolengeneration, erschien aber auch noch für die alten Konsolen. Es gab einige grafische Verbesserungen, beispielsweise was Beleuchtung, Partikeleffekte und Texturen angeht. Zudem liefert die überarbeitete Version auf der PS4 das, was sich Bloodborne-Fans bisher vergeblich wünschen, nämlich 60 fps.

Aber die Neuerungen beschränken sich nicht nur auf Grafik und Framerate. Auch bei den Gegnerplatzierungen hat sich was getan, um, wie es im Store-Text heißt, "brandneue Herausforderungen" zu schaffen. Zudem enthält die Version des Spiels alle DLCs.

Samara Summer Ich will es nicht leugnen: Dark Souls 2 ist für mich ein schwieriges Thema. Ich bin erst relativ spät, im Jahr 2016, in die Soulsbornes eingestiegen und habe mich nach mehreren Durchläufen in Dark Souls 3 und Bloodborne an Scholar of the First Sin herangewagt.



Besonders nach Bloodborne, bei dem mir das schnelle offensive Gameplay richtig gut lag, tat ich mich sehr schwer mit Dark Souls 2. Mir kam das Spiel im Vergleich träge vor und ich kam mit dem Poise-System einfach nicht gut klar. Irgendwann wurde ich beim Zocken derart aggressiv, dass ich meinen Spieldurchlauf abgebrochen habe. Das finde ich schade, weil mir die Atmosphäre gut gefällt und ich richtig Spaß daran habe, mir All Bosses-Speedruns (allerdings meist in der Vanilla-Version) anzuschauen.



Bis heute habe ich mich noch nicht wieder rangewagt und stattdessen andere From-Titel vorgezogen. Aber eigentlich kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Scholar - Irgendwann krieg ich dich!

Habt ihr noch Nachhol-Bedarf, was die FromSoftware-Titel angeht? Werdet ihr euch Scholar aus dem PS Store holen?