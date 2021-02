Star Wars: Republic Commando feiert bald Comeback auf PS4 und Switch

Der Leak zu Star Wars: Republic Commando hat sich als wahr herausgestellt! Eine Umsetzung des Shooters befindet sich derzeit bei den Entwicklern von Aspyr in Arbeit und wird schon in wenigen Wochen erscheinen. Wie Gamepro berichtete, wurden Update-Dateien für den Titel auf den Servern von Nintendo entdeckt. Aber Star Wars: Republic Commando erscheint nicht nur für die Switch.

Star Wars: Republic Commando kommt für PS4 und Switch

Wann erscheint Star Wars: Republic Commando? Schon am 6. April 2021 ist es soweit. Dann bringt Aspyr den Klassiker auf die Nintendo Switch und Playstation 4. Natürlich ist das Spiel dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar. Ursprünglich erschien Republic Commando 2005 für Xbox und PC. Auf diesen Plattformen könnt ihr den Titel natürlich weiterhin zocken (auch auf Xbox One und Xbox Series X/S via Abwärtskompatibilität).

Hier seht ihr den neuen Trailer zu Star Wars: Republic Commando:

Port, Remaster oder Remake? Eine finale Antwort auf diese Frage gibt uns Aspyr nicht, um ein echtes Remake scheint es sich aber nicht zu handeln. Rechnet mit einem Port, bei dem die Optik etwas aufgehübscht und die Steuerung modernisiert wurde. Der Mehrspielermodus wurde von den Entwicklern allerdings komplett gestrichen.

Was ist Star Wars: Republic Commando?

Republic Commando spielt während der Klonkriege und übergibt euch die Steuerung eines Klon-Kommandeurs, der seiner Truppe Befehle geben kann. So könnte ihr beispielsweise Feinde flankieren oder eine Stellung durchbrechen.

Aspyr brachte bereits Star Wars Episode 1: Racer, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy und Star Wars: Jedi Knight 2: Jedi Outcast auf die Playstation 4 und Nintendo Switch.

