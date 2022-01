The Last of Us-MMO: The Day Before zeigt sich in immersivem Gameplay-Trailer samt Raytracing

Das Survival-MMO The Day Before hat schon bei seiner Ankündigung wie ein Multiplayer-Verschnitt von The Last of Us 2 gewirkt. Gemeinsam müsst ihr in dem Spiel von Entwicklerstudio FNTASTIC einer Zombie-Apokalypse entgegentreten. Nun gibt es einen neuen Trailer zu bestaunen, der in Zusammenarbeit mit Nvidia deutlich macht, wie schön eine vom Tod gezeichnete Welt sein kann.

Zombies zerfetzen in 4K

Was ist im Trailer zu sehen? Das veröffentlichte Video zeigt Gameplay-Szenen direkt aus dem Spiel. In knapp einer Minute bekommen wir Ausschnitte aus der Spielwelt und ein Gemetzel gegen Zombies zu sehen. Und das kann sich wirklich sehen lassen:

Die gezeigten Nvidia-Technologien wie DLSS und RTX Global Illumination (die etwa für realistischere Licht- und Schattendarstellung sorgen) sind natürlich nur für die PC-Version des Spiels verfügbar. Aber auch die PS5 und Xbox Series X können problemlos die gezeigte 4K-Auflösung und Raytracing darstellen.

The Day Before als apokalyptischer Schauplatz

Das Spiel mischt das Horror-Gerne mit Survivial- und MMO-Elementen. In Kolonien müsst ihr mit anderen Spieler*innen nach Ressourcen in verlassenen Gebäuden suchen. Allerdings machen euch Zombie-Horden das Leben schwer, sodass ihr euch nur gut bewaffnet in die Open World begeben solltet.

The Day Before erscheint am 21. Juni 2022 für den PC. Außerdem sollen eine PS5- und Xbox Series X-Version folgen, für beide steht allerdings noch kein konkretes Erscheinungsdatum fest.

Das Spielprinzip erinnert stark an The Last of Us, denn auch hier müssen die letzten Überlebenden gegen mutierte Wesen ankämpfen, die eigentlich einmal infizierte Menschen waren. Da der Fokus nun auf der atemberaubenden Grafik liegt, bleibt abzuwarten, ob die Story ebenso packend wird wie bei The Last of Us.

Was sagt ihr zu den neuen Gameplay-Szenen zu The Day Before? Gefällt euch die Grafik oder würdet ihr lieber Wert auf eine gute Story legen?