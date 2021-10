The Last of Us-Serie: Bilder vom Set zeigen Joel erstmals komplett & Fans streiten über seinen Bart

Joels Gesichtsbehaarung ist für einige The Last of Us-Fans offensichtlich ein großes Thema. In der HBO-Serienadaption wird Ellies Ersatzvater von Schauspieler Pedro Pascal verkörpert. Die ersten Bilder vom Set zeigten diesen allerdings nur von hinten oder mit Maske und Fans rätselten, was sich hinter dieser verbirgt. Neue Fotos liefern jetzt die Antwort: Ja, Pascal trägt Bart, allerdings einen anderen Stil als Joel im Spiel. Manche Fans ärgert das, da sie gerne mehr Gesichtshaar gesehen hätten.

Setfoto zeigt Joels Gesicht

Darum geht es: Aktuell wird die The Last of Us-Serie gedreht und da Fans am Set zuschauen dürfen, gibt es bereits eine ganze Flut an Bildern und Videos dazu. Dabei wurde auch endlich das Rätsel um Joels Bart gelöst. Einige Fans waren nämlich schon enttäuscht, dass dieser auf einem Bild von Pedro Pascal mit Maske nicht zu sehen war.

Pascal trägt Bart, aber nicht wie im Spiel: Die neuen Bilder und Videos verschaffen einen guten Eindruck davon, wie es haartechnisch in Pascals Gesicht aussieht. Er trägt zwar einen Bart, aber eben nicht im selben Stil wie Joel aus dem Spiel The Last of Us. Und genau das ist manchen Fans zu wenig.

In diesen Tweets seht ihr weitere neue Bilder und Videos mit Pedro Pascal:

TLoU-Community diskutiert über Bart

Unter dem Tweet, der das erste Setbild mit Pedro Pascals komplettem Gesicht zeigt, beschweren sich einige Fans, dass er nicht Joels "Originalbart" trägt beziehungsweise tun so, als hätte er gar keinen Bart. Schon im Vorfeld hatten Fans immer wieder betont, wie wichtig ihnen dieses Detail ist. The_Busta geht damit beispielsweise streng ins Gericht:

Kein Bart. RIP.

Erick R. Novoa zeigt sich ebenfalls nicht begeistert:

Ich liebe Pedro Pascal, aber das ist definitiv nicht Joel.

Andere Fans sehen es gelassener, weisen darauf hin, dass Pascal ja einen Bart hat und da womöglich im Verlauf der Serie noch etwas dazukommt. Manchen gefällt der Stil auch so, wie zum Beispiel JPR:

Ein Schnurrbart-Joel ist mehr badass!

In der Diskussion um verschiedene Setbilder zeigt sich immer wieder, dass viele Fans großen Wert darauf legen, dass sich die Serie möglichst stark an der Vorlage orientiert. Alleine die originalgetreu nachgebildeten kleinen Details an Joels Rucksack zeigen, dass das bei der Serie allgemein der Fall ist.

Darum kommen die meisten Bilder bei den Fans auch sehr gut an. Trotzdem werden Abweichungen zwischen Serie und Spiel häufig kritisiert. Letztendlich geht es jedoch darum, ob die Adaption das, was wir so an The Last of Us lieben, gut einfangen kann – und das wird sich erst beim fertigen Produkt zeigen.

Was denkt ihr: Macht die Gesichtsbehaarung Joel aus oder ist das ein unwichtiges Detail?