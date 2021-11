The Last of Us-Serie: Der Jackson-Drehort sieht (fast) genauso aus wie im Spiel

Mit Spannung verfolgen wir die Dreharbeiten zur Serien-Adaption von The Last of Us. Wir wissen bereits, wie einige Schauspieler*innen in ihren Rollen aussehen und haben einen Blick auf den Cordiceps und verschiedene Filmsets erhascht. Nun kommt ein neuer Drehort hinzu: Wir wissen nun, wo die Jackson-Szenen gefilmt werden und haben einen ersten – sehr vielversprechenden – Eindruck bekommen. Wir verraten euch alles, was wir darüber wissen.

Vielversprechender Drehort

Darum geht es: Jackson markiert einen wichtigen Punkt in Joels und Ellies gemeinsamer Reise in The Last of Us. Die beiden treffen dort auf Joels Bruder Tommy – und damit sozusagen auch auf seine Vergangenheit. Jackson, das kleine Städtchen, verfügt über ein Wasserkraftwerk und ist ein gut gesicherter Rückzugsort für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Ist Jackson zunächst nur ein Zwischenstopp, so kehren Joel und Ellie ganz am Ende des Spiels dorthin zurück. Wie wir im zweiten Teil des Franchises erfahren, werden sie ein fester Teil der Gemeinschaft. Folglich sehen wir in TLoU 2 mehr von dem hübschen kleinen Städtchen, das von beeindruckender Naturkulisse eingerahmt wird.

Drehort in Kanada: Auf dem Twitter-Account The Last of Us on HBO – Status, der unermüdlich News zur Serie veröffentlicht, wurde nun bekanntgegeben, wo die Jackson-Szenen gefilmt werden. Es handelt sich um die Kleinstadt Canmore in Kananda, westlich von Calgary. Sie liegt nahe an einem National Park, an den Ausläufern der kanadischen Rocky Mountains und bietet mit spektakulärer Natur das perfekte Setting.

Auch das Städtchen selbst, das wir auf einem Bild auf Twitter sehen können, erinnert mit seinen urigen Häusern sofort an die Spielszenen – und das, obwohl das Set noch gar nicht fertig aufgebaut ist. Im Tweet bekommt ihr den direkten Vergleich. In weiteren Posts erfahren wir, dass das Filmteam an der Hauptstraße eine temporäre Mauer errichten werde und sehen bereits Zelte und Equipment.

Wie gefällt euch der gewählte Drehort? Seid ihr gespannt darauf, wie er sich als Filmset verändern wird?