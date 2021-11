The Last of Us-Serie: Neues Videomaterial zeigt Joel, Ellie und Tommy in Jackson

Nach Bildern jetzt endlich auch ein Video mit Cast: Auf Social Media ist Material aufgetaucht, das Ellie und Joel bei einer wichtigen Station auf ihrer gemeinsamen Reise aus The Last of Us zeigt. Die beiden laufen gemeinsam mit Joels Bruder Tommy durch Jackson, den sicheren Rückzugsort, an dem dieser zu Hause ist. Wir verraten euch mehr über den kurzen Einblick und was uns dabei aufgefallen ist.

Videomaterial aus Jackson

Darum geht es: Die Dreharbeiten zur The Last of Us-Serienadaption sind in vollem Gange und wir konnten bereits einen Blick auf einige spannende Details erhaschen, haben einiges erfahren. Dazu gehörte auch die Info, wo die Szenen, die in Jackson spielen, gedreht werden, plus einiger Bilder vom Ort des Geschehens. Nun zeigt ein Video auf dem Twitter-Kanal The Last of Us Updates den Cast am Drehort, Canmore, Kanada.

Das zeigt das Video: Wir sehen eine belebte Straße im malerischen kanadischen Örtchen Canmore, das in der Serie Jackson abgibt. Wir erinnern uns: Das ist der Rückzugsort, an dem Joels Bruder Tommy mit seiner Frau Maria lebt. Mit eben diesem sind Ellie und Joel im Video unterwegs. Die beiden folgen ihm und führen offensichtlich eine Unterhaltung.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Abweichungen vom Spiel: Schauen wir uns die Szene genauer an, so fällt sofort auf, dass die Jahreszeit von der Vorlage abweicht. Die drei laufen nämlich mit dicken Mänteln und Jacken durch eine verschneite Straße. Zudem weist gamesradar.com darauf hin, dass Jackson in der Serie eine weitaus größere Rolle spielen könnte.

Im Spiel treffen Ellie und Joel beim Staudamm auf Tommy, was aber möglicherweise in der Serie auch der Fall sein könnte, denn was wir im Video sehen, wirkt weniger wie eine Begrüßung, sondern eher, als würde Tommy seinen Bruder und seine Begleiterin herumführen. Trotzdem sieht es so aus, als würden wir deutlich mehr von dem Städtchen sehen.

Das bemerkt die TloU-Community

In den Kommentaren unter dem Tweet äußern sich einige Fans begeistert vom Cast, besonders von den beiden Brüdern, und vom Setting. Emanuel stellt für sich fest:

Mann, jedes Mal wenn ich sehe, wie die Schauspieler ihre Szenen für die Serie drehen, macht mich das so glücklich und lässt mich an das Spiel denken!

Andere Fans diskutieren die möglichen Abweichungen vom Spiel. Die Jahreszeit und die Rolle des Orts werden besprochen. Jess fragt sich außerdem:

Täusche ich mich oder hinkt Joel?

Tatsächlich knickt Joel bei einem Schritt deutlich ein, was aber auch ein Stolpern sein könnte. Da der Cast teilweise von Statistinnen und Statisten verdeckt wird, ist das schwer zu sagen. Sicher ist jedoch, dass wir auf die Änderungen sehr gespannt sein dürfen und dass diese auch für eingeschworene Fans noch Überraschungen bereithalten dürften.

Was haltet ihr von dieser Szene und was erwartet ihr euch von Jackson und der Begegnung mit Tommy?