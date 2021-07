Immer mehr Schauspielerinnen und Schauspieler der kommenden HBO-Serie zu The Last of Us kommen ans Licht. Nachdem vor einigen Wochen enthüllt wurde, dass mit Merle Dandridge eine alte Bekannte in ihre Rolle als Marlene zurückkehrt, steht nun auch die Besetzung von Joels Tochter Sarah fest.

Wer spielt Sarah in der The Last of Us-Serie?

Nico Parker (unter anderem bekannt aus dem Disney-Film Dumbo)

Im Spiel wird die 12-jährige Sarah hingegen von Hana Hayes gesprochen, die gleichzeitig das Gesichtsmodell für den Charakter darstellt.

Fun Fact: Nico Parker ist die Tochter von Thandiwe Newton, die unter anderem für ihre Rolle als Maeve Milley aus Westworld bekannt ist.

Weitere bekannte Darsteller*innen und bisherige Infos zur Serie

Joel - gespielt von: Pedro Pascal

Ellie - gespielt von: Bella Ramsey

Tommy - gespielt von: Gabriel Luna

The Last of Us-Charaktere, die noch keine bekannte Besetzung haben:

Tess

Henry

Sam

Maria

Riley

Bill

Alle bekannten Infos und Schauspieler*innen der The Last of Us-Serie findet ihr in unserer großen Übersicht.

Die HBO-Show soll die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem zweiten Teil der Videospielreihe, The Last of Us: Part 2.

Einen Starttermin hat die HBO-Show noch nicht. Allerdings nimmt die Produktion nun endlich Fahrt auf: Die Dreharbeiten starten am 5. Juli 2021 und sollen voraussichtlich am 8. Juni 2022 beendet werden. Bis zum Start der Serie müssen wir uns also noch ein Weilchen gedulden, zumal die Show nach Abschluss der Dreharbeiten noch in die Post-Production geht. Vor Mitte 2023 brauchen wir wohl nicht mit dem TV-Start rechnen.

Welche Schauspieler*innen wünscht ihr euch für die noch offenen Rollen?