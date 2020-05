Die beiden ersten Teile der Tony Hawk's Pro Skater-Serie feiern noch in diesem Jahr ein Comeback als Remaster. Das hat Activision offiziell angekündigt. Tony Hawk's Pro Skater 1&2 ist ein Bundle aus beiden Spielen und bringt neben vielen alten und beliebten Elementen auch neue Features mit.

Für die Entwicklung zeichnen Vicarious Visions verantwortlich, die mit Remastern gut vertraut sind. Zuletzt brachten sie mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy die Neuauflage eines beliebten PS1-Titels. Namensgeber Tony Hawk war an der Remakes Entwicklung beteiligt, wie uns Vicarious Visions-COO Simon Ebejer im Interview sagte.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Wann erscheint das Tony Hawk-Remaster?

Release-Datum: 4. September 2020

4. September 2020 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Das steckt im Tony Hawk-Remaster

Bessere Optik: Die Grafik wurde komplett überarbeitet und läuft nun wie zu erwarten in einer HD-Auflösung.

Die Grafik wurde komplett überarbeitet und läuft nun wie zu erwarten in einer HD-Auflösung. Sämtliche 19 Level und 17 Skater der Originalspiele: Ihr könnt euch auf eine Rückkehr von Hangar, Venice Beach etc. sowie Steve Caballero, Geoff Rowley, Elissa Steamer und Co. freuen.

Ihr könnt euch auf eine Rückkehr von Hangar, Venice Beach etc. sowie Steve Caballero, Geoff Rowley, Elissa Steamer und Co. freuen. Anpassung en masse: Im Create-A-Park erstellt ihr euch eigene, beliebig anpassbare Level, die sich auch online mit anderen teilen lassen & im Create-A-Skater eigene Rollbrettfahrer.

Im Create-A-Park erstellt ihr euch eigene, beliebig anpassbare Level, die sich auch online mit anderen teilen lassen & im Create-A-Skater eigene Rollbrettfahrer. Neue Features: Es gibt neue Tricks und Geheimnisse sowie Moves, die erst in späteren Teilen dazu kamen, wie die Reverts.

Es gibt neue Tricks und Geheimnisse sowie Moves, die erst in späteren Teilen dazu kamen, wie die Reverts. Multiplayer-Modi: Ihr werdet sowohl lokal im Splitscreen als auch online auf Highscore-Jagd gehen können.

Gerüchte bestätigt

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr der Skateboard-Serie gegeben, zuletzt hatte Profi-Skater Jason Dill ein neues Tony Hawk-Spiel in diesem Jahr in Aussicht gestellt.

Komplett "neu" sind die Remaster zwar nicht, dafür bestätigen sich mit der offiziellen Ankündigung die Gerüchte, nach denen Activision überarbeitete Neuauflagen der ersten Teile planen würde.

Kurios: Eine knappe Stunde vor der offiziellen Ankündigung hatte Tony Hawk selbst "sein eigenes" Remaster-Doppelpack in einer Nachricht "geleakt".

Freut ihr euch über die Ankündigung?