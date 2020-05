Ubisoft zeigt Assassin's Creed Valhalla-Gameplay & mehr im Juli

Der Terminkalender für den Sommer füllt sich langsam. Nachdem EA bereits eine Präsentation seiner Spiele für den Juni angekündigt hat, ist Ubisoft nun nachgezogen. Der Publisher veranstaltet ein vollständig digitales Live Event mit dem Titel "Ubisoft Forward".

Wann ist der Termin? Am 12. Juli 2020 um 21 Uhr deutscher Zeit

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, es werde "viele Neuigkeiten, spannende Enthüllungen und vieles mehr" geben. Das ist natürlich noch recht unspezifisch, aber ein paar Eckpunkte der Präsentation dürften bereits feststehen.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more ? Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL