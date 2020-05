AC Valhalla-"Gameplay": Creative Director reagiert auf enttäuschte Fans

Vor der Inside Xbox-Ausgabe stand bereits fest, dass Assassin's Creed Valhalla zu sehen sein würde. Mit einem Gameplay-Trailer, wie Ubisoft es angekündigt hatte. Doch darunter hatten sich viele Fans offenbar etwas anderes vorgestellt.

Denn obwohl der letztendlich gezeigte In Engine-Trailer von Assassin's Creed Valhalla hervorragend aussah, vermissten viele "echtes" Gameplay, also Szenen aus der Spielerperspektive. Diese gab es nämlich nicht zu sehen.

Die Folge: Ein kleiner Shitstorm für Ubisoft. Viele enttäuschte und hämische Kommentare sowie Dislikes gibt es etwa unter dem Video auf Ubisofts Youtube-Kanal:

Die Entrüstung war so groß, dass sich jetzt der Creative Director des Spiels, Ashraf Ismail, gezwungen sah, darauf zu reagieren. Und offenbar kann er die Enttäuschung nachvollziehen.

Hello all??



You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.



Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!?