Umfrage: Spielt ihr noch auf euren alten Konsolen?

Xbox Series X/S und PS5 haben ihren einjährigen Geburtstag gefeiert und lassen uns dank Abwärtskompatibilität auch Spiele der Last-Gen spielen. Doch was passiert dann eigentlich mit der alten Generation? Das wollen wir heute von euch wissen. Zockt ihr noch auf PS4 und Xbox One? Und wie sieht es bei euch mit älteren Generationen aus, ist die PS3 etwa schon längst in den Keller gewandert und fristet neben vielen Retro-Konsolen ein trauriges Dasein?

Spielt ihr noch auf euren alten Konsolen?

In unserer dieswöchigen GamePro-Umfrage soll es aber nicht nur um die Last-Gen gehen, die bei vielen von euch sicher noch die aktuelle Konsole ist. Schließlich ist die Current-Gen rar gesät und nicht jeder steigt direkt im Releasejahr um.



Vielmehr wollen wir von euch wissen, wie schnell eine alte Generation bei euch in Vergessenheit gerät und ob ihr euch zum Kreis der Retro-Gamer zählt, die immer mal wieder gerne auf dem SNES, der Xbox oder der PS1 zocken.

Wir würden uns daher freuen, wenn ihr folgende Frage beantwortet:

Wie gewohnt werden wir die Umfrage in der kommenden Woche in einem separaten Artikel auswerten. Für mehr Kontext würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren ein wenig begründet. Dafür vorab schon ein großes Dankeschön!

Auswertungen zu vergangenen Umfragen:

Umfragen im Rahmen von FYNG Hardware

Anfang November hatte sich bei uns in FYNG Hardware (Find Your Next Game) alles um Gaming-Technik gedreht. Auch um die Fragen, welche Framerate und welche Auflösung für euch beim Spielen ein absolutes Minimum sein sollte. Darüber hinaus ging es um die Frage, ob Cloud Gaming teure Gaming-Hardware irgendwann überflüssig macht. Die Ergebnisse findet ihr ebenfalls in Kürze auf GamePro.