Neues Uncharted? Naughty Dog soll laut einem Insider schon seit drei Jahren an einem unangekündigten Spiel arbeiten

Ende letzten Jahres hat Naughty Dog mit Intergalactic: The Heretic Prophet endlich das nächste Spiel des PlayStation-Studios vorgestellt. Einem Bericht zufolge soll sich daneben aber auch schon seit Jahren ein weiterer Titel in Entwicklung befinden, bei dem es sich um ein neues Uncharted handeln könnte.

Uncharted 5 im Anflug?

An sich hat Naughty Dog derzeit eigentlich genug zu tun. Während wir auf Intergalactic wohl noch länger warten müssen, steht die zweite Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us kurz bevor. Und zuletzt hatte es auch wieder Gerüchte um ein mögliches The Last of Us Part 3 gegeben.

Möglicherweise ist das aber noch nicht alles. Einem Bericht des Insiders DanielRPK zufolge, wird bei Naughty Dog nämlich schon seit knapp drei Jahren an einem weiteren Spiel gearbeitet (via The Game Post).

Dieses soll unter der Führung von Shaun Escayg entstehen. Escayg war Autor und Creative Director von Uncharted: Lost Legacy, hat also den letzten "neuen" Teil der Reihe verantwortet. Danach hat er bei Crystal Dynamics an Marvel's Avengers gearbeitet, ist seit 2021 aber wieder bei Naughty Dog angestellt.

Woran er dort genau werkelt, ist allerdings nicht bekannt. Rein von der zeitlichen Abfolge würde es also überraschend gut zusammenpassen. Dennoch ist es wichtig, festzuhalten, dass es sich aktuell nur um ein unbestätigtes Gerücht handelt, hinter dem nicht unbedingt etwas stecken muss.

Das erste Uncharted ist 2007 für die PS3 erschienen. Es folgten zwei direkte PS3-Nachfolger und ein PS-Vita-Ableger bis 2011. Im Jahr 2016 kehrte Serienheld Nathan Drake dann in A Thief's End auf der PS4 zum vermeintlich letzten Mal zurück.

Ein Jahr später folgte noch das Spin-Off The Lost Legacy, in dem Chloe Frazer die Hauptrolle spielt. In den knapp acht Jahren seit Lost Legacy kamen zwar noch die für PS5 und PC optimierte Legacy of Thieves Collection sowie ein mäßig bewerteter Kino-Film heraus, wirklich neue Inhalte fehlen aber.

Dass die beliebte Action-Adventure-Reihe irgendwann zurückkehrt, gilt eigentlich als gesichert. Möglicherweise passiert das aber früher als bisher angenommen.

Was meint ihr dazu? Wünscht ihr euch ein neues Uncharted?