Uncharted-Film: Erster Trailer mit Tom Holland und Mark Wahlberg könnte diese Woche kommen

Die Produktion des Films zu Naughty Dogs Uncharted-Franchise ist eine einzige Katastrophe. Doch nach Jahren mit Verschiebungen und Personalwechseln soll der Streifen 2022 endlich in die Kinos kommen. Und nicht nur das: Der erste Trailer wird von Sony angeblich noch in dieser Woche veröffentlicht. Das behauptet zumindest Insider Daniel Richtman auf seiner Patreon-Seite (via Comicbook).

Wann erscheint der erste Trailer zum Uncharted-Film?

Einen genauen Release-Termin hat Richtman nicht für uns, allerdings ist die Woche auch nicht mehr allzu lange. Neben Uncharted wartet mit Spider-Man: No Way Home ein zweiter Film mit Tom Holland in der Hauptrolle auf seine Veröffentlichung. Für den Superhelden-Streifen gibt es bereits einen ersten Trailer, und angeblich plant Sony in den kommenden Monaten immer abwechselnd einen Clip zu Uncharted und einen zu Spider-Man 3 zu veröffentlichen, um den Holland-Hype am Laufen zu halten.

Das sind die ersten Eindrücke zum Uncharted-Film

Das erste Set-Bild von Tom Holland und Mark Wahlberg in den Rollen von Nathan Drake und Victor „Sully“ Sullivan kam bei den Fans gar nicht gut an. Beide sehen extrem jung aus und Sully trägt noch nicht einmal seinen ikonischen Schnauzer. Allerdings wissen wir inzwischen, dass der Film eine Art Prequel zu den Videospielen werden wird. Zwar gibt es in den Spielen Flashback-Szenen, jedoch nicht für diese Zeitebene.

Sony zeigt Szenen hinter verschlossenen Türen: Einige Auserwählte konnten bereits Teile des Films sehen. Die daraus resultierenden Reaktionen beruhigen ein wenig. Uncharted soll ganz klar an die Spiele angelehnt sein und entsprechend rasante Action mit beeindruckenden Setpieces bieten. Das bedeutet aber auch, dass diejenigen enttäuscht werden könnten, die auf etwas völlig Neues hoffen.

Der Kino-Start von Uncharted ist momentan für den 18. Februar 2022 angesetzt.

Wartet ihr eher freudig oder ängstlich auf den Release des ersten Uncharted-Trailers?