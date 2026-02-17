Läuft gerade Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen
Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen

Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen

Maximilian Franke
17.02.2026 | 16:15 Uhr

Heute erscheint mit Under the Island ein neues Action-Adventure für Konsolen und PC, dass die glorreichen 90er wieder aufleben lassen möchte. Ganz in der Tradition von SNES-Klassiker wie Zelda: A Link to the Past erkundet ihr mit Heldin Nia die geheimnisvolle Welt von Seashell Island.

Dabei werdet ihr in schicker 2D-Grafik viel erkunden, kämpfen und Rätsel, während sich euch Gefahren wie wilde Tiere und Monster in den Weg stellen. Der Trailer zeigt bereits bekannte Elemente wie Bomben, die natürlich in einem Zelda-Like nicht fehlen dürfen.

Under the Island erscheint am 17. Februar 2026 für PS4/PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.
vor einer Stunde

Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen
Under the Island

Under the Island

Genre: Action

Release: 17.02.2031 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

