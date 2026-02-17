15 Aufrufe
Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen
Heute erscheint mit Under the Island ein neues Action-Adventure für Konsolen und PC, dass die glorreichen 90er wieder aufleben lassen möchte. Ganz in der Tradition von SNES-Klassiker wie Zelda: A Link to the Past erkundet ihr mit Heldin Nia die geheimnisvolle Welt von Seashell Island.
Dabei werdet ihr in schicker 2D-Grafik viel erkunden, kämpfen und Rätsel, während sich euch Gefahren wie wilde Tiere und Monster in den Weg stellen. Der Trailer zeigt bereits bekannte Elemente wie Bomben, die natürlich in einem Zelda-Like nicht fehlen dürfen.
Under the Island erscheint am 17. Februar 2026 für PS4/PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.