Unsere Spiele-Empfehlungen fürs Wochenende - und was zockt ihr so?

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den Wochenend-Artikel auf GamePro.

Zur gewohnten Uhrzeit am Freitagabend verraten wir euch, welche Spiele uns aktuell begeistern und sind wie immer ganz Ohr, mit welchen Action-Adventures, Shootern, Point 'n Clicks oder welchem Genre auch immer ihr gerade eure Freude habt.

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Der Esel nennt sich ja bekanntlich immer zuerst, da aber die Kolleg*innen allesamt ihren Pile of Shame abarbeiten oder ältere Dauerbrenner zocken, leg ich (Dennis) mal los.

Ich bin gerade in Kapitel 5 von Hellblade 2 angekommen und werde mir am Wochenende anschauen, wie Senuas reise ausgeht. Bislang unterhält ihr zweites Abenteuer zumindest dank der tollen Atmo – vor allem die Akustik ist mit Kopfhörern fantastisch – und auch die Story ist interessant. Da ich aber laut Tobi in spätestens zwei Stunden durch bin, hab ich mir auf Empfehlung von Samara noch Dragon Age: Inquisiton runtergeladen. Hier bin ich zum Release zu sehr in den Hinterlanden versumpft und will dem Ganzen vor Dreadwolf nochmal eine Chance geben.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch unsere Anime-Expertin Myki, was sie abseits von Videospielen noch so alles unterhält. Sieht: Nachdem mich der Manga von My Hero Academia wieder in seinen Bann gezogen hat, hole ich den Start der 7. Staffel nach. Ansonsten verfolge ich nach wie vor die Action von Kaiju No.8 und meine liebsten zwei cozy Isekai-Serien: Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und Konosuba. Hört: Aktuell höre ich sehr gerne wieder die Lieder vom japanischen Indie-Sänger Yuuri und dem bekannten Komponisten Hiroyuki Sawano, der für seine epischen Lieder in beliebten Animes wie Attack on Titan, Aldnoah Zero und Kill La Kill bekannt ist. Beim Anhören von Hiroyuki Sawanos Liedern fühlt man sich wie ein Anime-Hauptcharakter im Alltag. Liest: Im Moment lese ich die gesamte Romanreihe von "Before the coffee gets cold" von Toshikazu Kawaguchi. Eine wirklich schöne Sammlung an Kurzgeschichten über Zeitreisen in die Vergangenheit, die jedoch nicht die Gegenwart beeinflussen können. In der Manga- und Anime-Abteilung verfolge ich intensiv die Entwicklungen im Jujutsu Kaisen-Manga und lese die Light Novel von Schleim. Spielt: Da sich auf meinem Backlog einiges gesammelt hat, arbeite ich mich langsam an der Liste ab. Zuerst wird Like a Dragon: Infinite Wealth erstmal beendet und danach geht's mit Digimon Survive los. Zwischendurch wird mal bei Hades 2, V Rising, My Time at Sandrock und Wuthering Waves reingeschaut. Apropos V Rising: Nachdem das Spiel auf Steam kürzlich in Version 1.0 erschienen ist, geht's am 11. Juni auf PS5 los. 1:14 V Rising könnt ihr im Juni auch auf PS5 spielen.

Dauerbrenner, von denen wir nicht loskommen

Weiter geht's mit Rae und Basti, die sich in die frisch gestartete dritte Season von Fortnite stürzen und bereits sehr gespannt sind, wie sich der Fokus auf Fahrzeuge und das Wasteland-Setting auf den Spielspaß auswirken.

Ein echter Dauerbrenner ist auch das Spiel von Linda, die weiterhin gemütlich in Elden Ring durch die Zwischenlande stapft und es nach dem neuen Story-Trailer kaum noch abwarten kann, bis der DLC endlich in vier Wochen erscheint.

Falls ihr den neuen Trailer zu Shadow of the Erdtree übrigens noch nicht gesehen habt:

3:14 Der Story-Trailer zur Elden Ring-Erweiterung ist da!

Eleen hat zuletzt Hellblade 2 durchgespielt und hadert gerade noch mit sich, welches neue Projekt sie jetzt starten soll. Daher schnappt sie sich erst einmal mit Monster Hunter World eines ihrer absoluten comfort-Games, das für sie einfach immer geht.

Bei Tobi wird mit Slay the Spire, bei dem gerade ein kleiner Hype um die Brettspiel-Umsetzung ausgebrochen ist, ebenfalls ein echter Roguelike-Dauerbrenner gezockt. Nach seinem Test will er sich zudem noch die 1000 Gamerscore in Hellblade 2 schnappen, in seinem startenden Urlaub aber vor allem viel analog zocken. Der Dungeon-Crawler Gloomhaven: Die Pranken des Löwen steht bei ihm und seiner Spielgruppe gerade hoch im Kurs, der ihm bislang richtig gut gefällt.

Klassiker, die wir endlich vom Pile of Shame kramen

Samara ist weiter mit Dragon Age: Origins beschäfigt, das sie nach Inquisition jetzt ebenfalls fast durch hat und sich im Anschluss nach wie vor begeistert von der Reihe auf den Awakening-DLC stürzen will. Davon ab will sie sich noch die PS5-Demo von Enotria schnappen und schauen, was das Soulslike mit seinem recht außergewöhnlichen mediterranen Setting so auf dem Kasten hat.

Und das war's heute von uns. Verratet uns wie immer gerne in den Kommentaren, welche Spiele bei euch aktuell hoch im Kurs stehen.