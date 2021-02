Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals: Fenyx Rising - alles gute und ambitionierte Spiele. Aber hätte jemand gedacht, dass sie Ubisoft zum "mit Abstand" erfolgreichsten Quartal aller Zeiten führen würden? Wie Gamesindustry.biz schreibt, gab der Publisher genau das in einer Pressemitteilung bekannt.

Einnahmen mehr als verdoppelt: Ganze 1,2 Milliarden US-Dollar konnte Ubisoft im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2020 umsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 120 Prozent. Damit ist das französische Unternehmen der erfolgreichste Third-Party-Publisher des vergangenen Jahres.

Gründe für Ubisofts Höhenflug

Quantität an AAA-Spielen: Mit Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Immortals: Fenyx Rising lieferte Ubisoft gegen Ende 2020 gleich drei große Titel ab, die alle an den Kassen überzeugen konnten. Außerdem betont Ubisoft, dass ihre bestehende Bibliothek konstant Einnahmen generiert. Dazu gehören Retro-Games, sowie Live-Spiele wie Rainbow Six Siege.

Valhalla hat noch lange nicht fertig:

Corona-Pandemie: Wie die meisten anderen großen Unternehmen der Videospiel-Branche, profitiert auch Ubisoft von den Umständen der Pandemie. Die Leute haben mehr Zeit für Games und sind bereit, mehr Geld für ihr Hobby auszugeben.

Next-Gen: Mit der Veröffentlichung der PS5 und Xbox Series X/S hatte Ubisoft zwei weitere Plattformen, für die sie ihre Spiele veröffentlichen konnten. Da ansonsten nicht viele hochkarätige Spiele zum Launch der Next-Gen-Konsolen bereit standen, konnte Ubisoft den Hype um die neuen Maschinen ausnutzen, um ihre eignen Titel zu pushen.

Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Immortals: Fenyx Rising landeten alle drei in den Top 7 der meistverkauften Spiele auf PS5 und Xbox Series X/S. Valhalla war dar am zweitbesten verkaufte Next-Gen-Titel und ist das erfolgreichste Assassin's Creed aller Zeiten, im Bezug auf Umsätze.

