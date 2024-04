Vater bringt seine Tochter zum Weinen, weil er ihr erklären muss, wieso sie in Animal Crossing nicht mehr 'träumen' darf - Nintendo hat die Server abgeschaltet

Okay, das hier ist zwar Animal Crossing: New Horizons und nicht New Leaf, aber die Geschichte bleibt gleich traurig.

Stellt euch den herzzerreißenden Moment vor, in dem ihr die Träume eurer dreijährigen Tochter zerstören müsst. In diesem Fall sogar wortwörtlich: Das Träumen-Feature in Animal Crossing: New Leaf funktioniert nicht mehr, seit Nintendo die Server abgestellt hat.

Das bedeutet, dass dieses kleine Mädchen sich keine anderen Dörfer mehr ansehen kann und das auch nie wieder tun können wird. Kein Wunder, dass sie daraufhin in Tränen ausbricht.

Kleiner Animal Crossing: New Leaf-Fan bricht in Tränen aus, weil Nintendo die Server abgeschaltet hat

Darum geht's: Nintendo hat die Server von haufenweise Spielen abgeschaltet. Viele Wii U- und DS-Titel können jetzt nicht mehr gekauft, aber eben auch nicht mehr vollumfänglich gespielt werden. Sämtliche Online-Funktionen fallen weg und dazu gehört auch das Besuchen anderer Spieler*innen über das Träumen-Feature.

Streamer-Dad und Tochter sind untröstlich: Twitch-Streamer Jeff Gerstmann erklärt in einem seiner Livestreams, dass er seine Dreijährige unfreiwillig zum Weinen bringen musste. Die spielt nämlich wohl sehr gern Animal Crossing New Leaf und schaut sich darin am liebsten die kunstvoll hergerichteten Dörfer anderer Fans an.

Eines Tages sei seine Tochter zu ihm gekommen und habe ihn gefragt, was da los sei. Sie wollte in Animal Crossing träumen, bekam stattdessen aber nur noch eine Fehlermeldung angezeigt. Weil sie selbst nicht lesen kann, musste ihr Vater ran und dem kleinen Mädchen erklären, dass Nintendo die Funktion für immer abgeschaltet hat.

Der Streamer und Vater ist dementsprechend relativ sauer auf Nintendo und schimpft wie ein Rohrspatz auf den Konzern. Seine Tochter sei noch Stunden später völlig aufgelöst gewesen, weil sie nicht mehr wie gewohnt Animal Crossing: New Leaf auf dem 3DS spielen kann.

Das Ganze wirft noch sehr viel weitreichendere Fragen auf, die sich unter anderem um die Bewahrung digitaler Spiele drehen. Viele Titel verschwinden durch die Abschaltung der Server für immer in der Versenkung, können nicht mehr gekauft und nicht mehr gespielt werden.

Zuletzt hatte insbesondere der Fall von The Crew für große Aufregung gesorgt, bei dem Ubisoft die Titel-Lizenzen sogar komplett aus den Bibliotheken löscht.

Aber vor allem ist es natürlich einfach eine extrem traurige Angelegenheit, die zeigt, wie heftig sich so eine Entscheidung in der alltäglichen Praxis auswirken kann. Es gibt selbstverständlich aktuellere Alternativen wie Animal Crossing: New Horizons, aber nichtsdestotrotz bleibt es ein Problem, mit dem sich die Videospielbranche eingehender auseinander setzen sollte.

Seid ihr womöglich selbst sogar schon einmal in eine ähnliche Situation geraten? Habt ihr Kinder, die zocken und wenn ja, was spielen sie?