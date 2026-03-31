Wann spielt eigentlich Stardew Valley? Fans glauben, es muss mindestens 1995 sein, aber es gibt auch Hinweise auf die 80er

Was denkt ihr, wann Stardew Valley spielt?

Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, in welchem Jahr Stardew Valley spielt? Ich mich nicht, bis ein Community-Beitrag mich auf die Frage gestoßen hat, die mich jetzt nicht mehr loslässt. In der Diskussion gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Stimmt gerne mit ab, was ihr glaubt - oder lest zunächst die Theorien. Hier geht es direkt zur Umfrage.

Spielt Stardew Valley in den 80er-Jahren? Fan sammelt Hinweise

Reddit-User ManaScrewedIRL hat die Debatte mit einem sehr ausführlichen Post angestoßen. Der Titel lautet: "Stardew Valley spielt in den 80ern (mein neuester persönlicher Kanon/meine Fan-Theorie)". Die Person führt zahlreiche Indizien auf, die sich beispielsweise um Computer, fehlende Mobiltelefone oder Arcade-, bzw Videospiele drehen.

0:45 Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten

Autoplay

Kurz heruntergebrochen nennt die Person unter anderem folgende Hinweise:

nur wenige Leute haben PCs oder scheinen zu wissen, wie sie funktionieren

keine Mobiltelefone

Arcade-Automaten und dieselben Spiele auf Abis Konsole

Skaten wurde in den 80er-Jahren beliebt

Elliots Schreibmaschine

Marnies und Lewis' Beziehung könnte ein Tabu aufgrund des Altersunterschieds sein, was damals noch enger gesehen wurde

Es handelt sich ganz klar nicht um stichhaltige Beweise, sondern nur Anhaltspunkte, wie ManaScrewedIRL auch selbst einordnet. Beispielsweise ist Skaten in den USA als Sport heutzutage immer noch groß und Elliot könnte wie viele andere Autor*innen die Schreibmaschine benutzen, weil er es inspirierend findet. Oder weil er womöglich in seiner Hütte am Strand ganz einfach gar keinen Strom hat.

Viele Fans denken, Stardew Valley spielt eher zwischen 1995 und Anfang der 2000er

Einige Community-Mitglieder haben aber ganz andere Theorien und ordnen das Spielgeschehen in ein anderes Jahrzehnt ein. Viele Fans denken, dass Mitte der 90er-Jahre bis Anfang der 2000er eher hinkommen sollte. PETrubberduck hält ganz einfach fest:

Abigail hat ein Chrono Trigger Poster an der Wand, richtig? Also muss es mindestens 1995 sein.

Gemeint ist das Poster, das ihr in diesem Beitrag sehen könnt:

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Weitere Indizien, durch die Fans die 80er-Jahre ausschließen, sind Bemerkungen über Online-Dating und Online-Verkäufe. Clint berichtet von Ersterem, und zwar existierte Beziehungsvermittlung über erste Internet-Services auch schon früher, aber erst Mitte der 90er-Jahre wurde das Thema weiter verbreitet.

Zudem kann bei Leah das Thema aufkommen, Kunst übers Netz zu verkaufen, was in den 80er-Jahren auch unrealistisch klingt.

Viele Community-Mitglieder denken bei den CDs, die wir so häufig beim Angeln aus dem Wasser ziehen, an "AOL Discs". Diese "Einwahl-CDs" wurden genau im gemutmaßten Zeitraum, also in den 90ern und frühen 2000ern haufenweise verschickt und verteilt und boten einen Test-Zugang zum Internet.

Es handelte sich also um eine Werbemaßnahme und viele der Discs landeten im Müll, genau wie anderer Schrott, den wir beim Fische fangen versehentlich an die Angelrute bekommen.

Umfrage: Jetzt seid ihr dran!

Ein Fan gibt außerdem zu bedenken, dass Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone selbst in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, beziehungsweise Anfang der 2000er-Jahre ein Teenager war. Der Entwickler ist im Dezember 1987 geboren. Es wäre also sehr gut möglich, dass er eigene nostalgische Erinnerungen im Spiel verpackt hat.

Oder spielt Stardew Valley doch später? Oder in gar keinem bestimmten Jahr(zehnt)?

Natürlich gibt es aber zahlreiche andere Möglichkeiten, nämlich auch, dass die Uhren im Sterntautal einfach langsamer ticken, weshalb es die Hauptperson auch dorthin zieht. Und dass der Rest der Welt mit der Technik schon etwas weiter ist.

Hätte man mich vor dem Lesen des Posts gefragt, wann Stardew Valley spielt, hätte ich wahrscheinlich darauf getippt, dass womöglich kein konkretes Jahr dargestellt wird, sondern das Setting vielmehr einfach mit seinem Retro-Charme Gemütlichkeit vermitteln soll. So passt die Welt selbst eben auch gut zum Pixellook.

Stimmt unbedingt oben mit ab, was ihr glaubt und verratet uns in den Kommentaren, was für euch die wichtigsten Anhaltspunkte sind!