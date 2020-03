Was ihr in Animal Crossing: New Horizons im April erleben könnt

Animal Crossing: New Horizons wartet jeden Monat mit neuen Dingen auf. Fische und Insekten verlassen die Insel im April und werden durch neue abgelöst, aber auch das ein oder andere Event ist bereits angekündigt. Wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt.

Häschentag ab dem 1. April

Kein Scherz: Ab dem 01. April startet der Osterevent in Animal Crossing. Mit dem Day One-Update ist bereits alles auf eure Switch gespielt worden, was Nintendos Konsole benötigt, um euch und eure Insel vom 01. April 2020 bis zum 12. April in Osterstimmung zu versetzen.

Was passiert?

Jeden Tag während der so genannten Häschentage kommt euch der Hase Ohs auf der Insel besuchen und versteckt auf der ganzen Insel Eier. Die sind nicht nur ähnlich wie Fossilien vergraben, sondern können auch als Fische im Wasser getarnt sein. Mit den Eiern könnt ihr dann limitierte Ei-tems herstellen, unter anderem waren im Trailer für den Häschentag zu sehen:

Eier-Luftballons

Ostereier-Torbögen

ein Eier-Blumenkranz

Tische und Stühle aus Eiern

ein Osterei-Nest

große Ostereier als aufstellbare Deko

Earth Day

Für später im Monat ist außerdem der Earth Day angekündigt worden. In der amerikanischen Version lief der bis jetzt immer unter Nature Day und fand um den tatsächlichen Tag der Erde, also den 22. April statt, noch gibt es aber kein genaues Datum seitens Nintendo. Dafür bekommt der Event als Logo den Kopf von Gerd dem Faultier verpasst, der in früheren Teilen eine eigene Gärtnerei geführt hat.

Vielleicht kommt mit dem Frühling ja auch Gerd samt ausgebauter Blumenkreuzungs-Möglichkeiten zurück.

Neue Fische

Im April lösen zehn neue Fische bereits bekannte schuppige Freunde ab. Wir zeigen euch, wo und wann ihr sie fangen könnt und wie viel sie wert sind. Achtung: Die Auflistung gilt für die nördliche Hemisphäre.

Fisch Monat Uhrzeit Ort Preis Schnappschildkröte April - Oktober 21:00 - 04:00 Uhr Fluss 5000 Guppy April - November 09:00 - 16:00 Uhr Fluss 1300 Seepferdchen April - November ganzer Tag Meer 1100 Paletten-Doktorfisch April - September ganzer Tag Meer 1000 Falterfisch April - September ganzer Tag Meer 1000 Anemonenfisch April - September ganzer Tag Meer 650 Neonsammler April - November 09:00 - 16:00 Uhr Fluss 500 Rotfeuerfisch April - November ganzer Tag Meer 500 Killifisch April - August ganzer Tag Teich 300 Flusskrebs April - September ganzer Tag Teich 200

Neue Insekten

Auch die Insekten tauschen einmal durch. Insgesamt 10 neue Krabbelviecher gibt es ab April zu finden. Eine Liste mit Fundorten, -zeiten und Preisen haben wir natürlich auch für euch.

Insekt Monat Uhrzeit Ort Preis Agrias-Falter April - September 08:00 - 17:00 Uhr in der Luft Atlas-Spinner April - September 19:00 Uhr - 04:00 Uhr in der Luft Troides Brookiana April bis September (und Dezember - Februar) 08:00 - 17:00 Uhr in der Luft Regenbogenfalter April - September 08:00 - 16:00 in der Luft Prachtkäfer April - August ganzer Tag auf Baumstümpfen Riesenwanze April - September 19:00 - 08:00 Uhr auf dem Wasser Kolibrifalter April - August 04:00 Uhr - 19:00 Uhr in der Luft Königslibelle April - Oktober 08:00 - 17:00 Uhr in der Luft Nasenschrecke April - November 08:00 - 19:00 Uhr am Boden Floh April - November ganzer Tag auf Bewohnern

Diese Fische und Insekten verschwinden

Manche Fische und Insekten verschwinden auch. Was ihr ab Anfang April nicht mehr fangen könnt, findet ihr hier:

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im April sind die Geburtstagskinder:

01. April - Niemand

02. April - Lana und Bonni

03. April - Edith

04. April - Rudi

05. April - Martin

06. April - Resetti & Hauke

07. April - Ede

08. April - Sissi

09. April - Stella

10. April - Uta

11. April - Julian

12. April - Kornelia

13. April - Renate

14. April - Katrin

15. April - Bonnie

16. April - Dolly

17. April - Flip und Tabea

18. April - Iris

19. April - Pietro

20. April - Carlos

21. April - Nora

22. April - Philippa

23. April - Wuff und Tanja

24. April - Sinan

25. April - Berta

26. April - Kevin

27. April - Janine

28. April - Gisela

29. April - Arnold

30. April - Angus

Abgesehen von den Monatsspezifischen Aufgaben gibt es ein paar Dinge, die ihr jeden Tag erledigen solltet. Die wichtigsten haben wir in unserem Einsteigerguide zu Animal Crossing vermerkt. Freut ihr euch auf die Events im April?