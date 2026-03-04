Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten

Grave Seasons ist für mich seit ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe, eine der spannendsten Stardew Valley-Alternativen. Die Sim kommt nämlich mit einem spannend Twist: Wir ernten Gemüse, freunden uns mit den NPCs an oder gehen sogar Romanzen ein, aber unter den Personen ist ein Mörder oder eine Mörderin.

Wir müssen in dem Spiel daher unsere Ermittlungsfähigkeiten nutzen, um herauszufinden, wer das nächste Opfer sein könnte, um es dann zu beschützen und schließlich die schuldige Person zu überführen. Nebenher bestellen wir unseren Hof. Der neue Trailer verrät, dass Grave Seasons im Sommer erscheint. Das Spiel soll für Switch, PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen kommen.