Stardew Valley-Fan sammelt Trüffel auf und wundert sich, was da auf einmal zwischendrin herumläuft: "Habe das noch nie gesehen"

Ein Stardew Valley-Fan ist irritiert, weil sich ein vermeintlicher Trüffel als Krabbeltier entpuppt. Monster auf der Farm sind der Person noch nicht untergekommen.

Samara Summer
21.03.2026 | 17:01 Uhr

In Stardew Valley entdecken Fans auch nach langer Zeit immer noch Neues. In Stardew Valley entdecken Fans auch nach langer Zeit immer noch Neues.

Dieser Stardew Valley-Fan staunt nicht schlecht über einen kleinen ungebetenen Gast auf der Farm. Diese Art von Krabbeltier ist der Person dort bisher noch nie untergekommen. Aber die Community weiß – wie fast immer – Rat, und erklärt, was es mit dem Eindringling auf sich hat.

Stardew Valley-Fan ist verwirrt von einem Monster auf seiner Farm

Basicbish47 zeigt auf Reddit einen kleinen Clip, in dem der Spielercharakter Trüffel vor den zwei Ställen aufsammelt. Nur, dass der vorletzte vermeintliche Pilz die Füßchen ausstreckt und auf einmal losläuft. Hier könnt ihr euch das selbst mal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu verrät der Fan: "Ich habe das noch nie gesehen. Hat er versucht, meinen Trüffel zu stehlen? Ich habe keine Monster auf meiner Farm, also war ich ziemlich verwirrt."

Falls ihr euch für Stardew Valley begeistert und ihr auch ein Herz für Crime habt, dürfte euch dieses Spiel interessieren:

Video starten 0:45 Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten

Das hat es mit dem falschen Trüffel auf sich

Krabben, die sich als Gegenstände wie Steine oder Lavasteine tarnen, dürften die meisten Stardew Valley-Spieler*innen kennen, denn in der Mine und den Höhlen stolpern wir öfter über sie. Aber auf der Farm dürften sie nicht nur dem Reddit-User neu sein.

Community-Mitglied _why_tho_ kann allerdings direkt aufklären, wie sie da landen können:

Das ist eine Trüffelkrabbe! Es gibt eine geringe Chance, dass deine Schweine diese Krabbe anstelle eines normalen Trüffels ausgraben.

Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe
von David Molke
Stardew Valley-Fan will im Koop nur eine Hütte verschieben, sperrt damit aber seine Frau drei Tage lang ein – doch die Community schreitet zur Rettung
von Maximilian Franke

Das Wiki gibt eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 Prozent dafür an. Solange die Tierchen sich als Trüffel tarnen, können Schläge sie übrigens auch nicht entlarven. Sie sind erst verwundbar, wenn sie loslaufen.

Durch die ganze Diskussion wird auch gleich noch eine andere Unklarheit ausgeräumt. User sagew0lf gesteht nämlich: "Ohhhhh, sie GRABEN die Trüffel AUS. ... habe ich unterbewusst gedacht, die Schweine kacken die Trüffel aus? Ich ... ich denke, es war so." Gut, dass das jetzt geklärt wäre!

Ist euch schon mal eine Trüffel-Krabbe auf eurer Farm untergekommen oder kennt ihr nur die Krabben aus den Minen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 15 Minuten

Stardew Valley-Fan sammelt Trüffel auf und wundert sich, was da auf einmal zwischendrin herumläuft: "Habe das noch nie gesehen"

vor 3 Tagen

Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Fan will im Koop nur eine Hütte verschieben, sperrt damit aber seine Frau drei Tage lang ein – doch die Community schreitet zur Rettung

vor einer Woche

"Das nutzloseste Item ever": Stardew Valley-Fans fragen sich, warum es die Holzhackmaschine gibt – aber so sinnlos ist sie gar nicht

vor einer Woche

Stardew Valley-Fan baut den Steinbruch mit 16 Iridium-Sprinklern aufwendig zu großem Beet aus und stellt dann erst fest: Man kann da gar nix anpflanzen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley-Fan sammelt Trüffel auf und wundert sich, was da auf einmal zwischendrin herumläuft: Habe das noch nie gesehen

vor 16 Minuten

Stardew Valley-Fan sammelt Trüffel auf und wundert sich, was da auf einmal zwischendrin herumläuft: "Habe das noch nie gesehen"
Crimson Desert-Spieler spüren jetzt am eigenen Leib, wie überladen die Steuerung auf PS5 ist - Absolut grauenhaft   7     1

vor 6 Stunden

Crimson Desert-Spieler spüren jetzt am eigenen Leib, wie überladen die Steuerung auf PS5 ist - "Absolut grauenhaft"
Netflix One Piece erwähnt jetzt schon einen Charakter, der erst 1000 Episoden später so richtig wichtig für die Geschichte wird – und es hat sogar mit Ruffy zu tun

vor 10 Stunden

Netflix One Piece erwähnt jetzt schon einen Charakter, der erst 1000 Episoden später so richtig wichtig für die Geschichte wird – und es hat sogar mit Ruffy zu tun
PS Plus Essential April 2026-Spiele sind im Anmarsch - und sie werden später enthüllt, als ihr vielleicht denkt

vor 11 Stunden

PS Plus Essential April 2026-Spiele sind im Anmarsch - und sie werden "später" enthüllt, als ihr vielleicht denkt
mehr anzeigen