Stardew Valley-Fan sammelt Trüffel auf und wundert sich, was da auf einmal zwischendrin herumläuft: "Habe das noch nie gesehen"

In Stardew Valley entdecken Fans auch nach langer Zeit immer noch Neues.

Dieser Stardew Valley-Fan staunt nicht schlecht über einen kleinen ungebetenen Gast auf der Farm. Diese Art von Krabbeltier ist der Person dort bisher noch nie untergekommen. Aber die Community weiß – wie fast immer – Rat, und erklärt, was es mit dem Eindringling auf sich hat.

Stardew Valley-Fan ist verwirrt von einem Monster auf seiner Farm

Basicbish47 zeigt auf Reddit einen kleinen Clip, in dem der Spielercharakter Trüffel vor den zwei Ställen aufsammelt. Nur, dass der vorletzte vermeintliche Pilz die Füßchen ausstreckt und auf einmal losläuft. Hier könnt ihr euch das selbst mal anschauen:

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Dazu verrät der Fan: "Ich habe das noch nie gesehen. Hat er versucht, meinen Trüffel zu stehlen? Ich habe keine Monster auf meiner Farm, also war ich ziemlich verwirrt."

Falls ihr euch für Stardew Valley begeistert und ihr auch ein Herz für Crime habt, dürfte euch dieses Spiel interessieren:

0:45 Grave Seasons: Die Stardew Valley-Alternative mit Mörder erscheint diesen Sommer - und ich kann es kaum erwarten

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Das hat es mit dem falschen Trüffel auf sich

Krabben, die sich als Gegenstände wie Steine oder Lavasteine tarnen, dürften die meisten Stardew Valley-Spieler*innen kennen, denn in der Mine und den Höhlen stolpern wir öfter über sie. Aber auf der Farm dürften sie nicht nur dem Reddit-User neu sein.

Community-Mitglied _why_tho_ kann allerdings direkt aufklären, wie sie da landen können:

Das ist eine Trüffelkrabbe! Es gibt eine geringe Chance, dass deine Schweine diese Krabbe anstelle eines normalen Trüffels ausgraben.

Das Wiki gibt eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 Prozent dafür an. Solange die Tierchen sich als Trüffel tarnen, können Schläge sie übrigens auch nicht entlarven. Sie sind erst verwundbar, wenn sie loslaufen.

Durch die ganze Diskussion wird auch gleich noch eine andere Unklarheit ausgeräumt. User sagew0lf gesteht nämlich: "Ohhhhh, sie GRABEN die Trüffel AUS. ... habe ich unterbewusst gedacht, die Schweine kacken die Trüffel aus? Ich ... ich denke, es war so." Gut, dass das jetzt geklärt wäre!

Ist euch schon mal eine Trüffel-Krabbe auf eurer Farm untergekommen oder kennt ihr nur die Krabben aus den Minen?