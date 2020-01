Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Der Highlight-arme Januar neigt sich dem Ende entgegen und das nächste Wochenende steht an. Gerade solche Phasen sind aber perfekt dazu geeignet, um ältere Spiele nachzuholen oder ein wenig im Indie-Bereich zu wildern.

Wie immer verraten wir euch hier im Artikel was die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt und wollen natürlich auch von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Bei Rae landet am Wochenende mit Divinity: Original Sin 2 eines der besten Rollenspiele des abgelaufen Jahrzehnts in der Switch. Die Early Access-Phase des Pokémon-MMO Temtem will sie sich auch genauer anschauen. Auch Hannes hat Lust ein paar Monster zu sammeln und stürzt sich ebenfalls in Temtem. Als großer Dragon Ball Z-Fan will er aber auch weiter auf der Nostalgie-Welle von DBZ: Kakarot surfen.

In die original Taschenmonster-Jagd wollen sich hingegen weiterhin Linda und Nasti stürzen. Nasti hat als großer Poké-Fan erst recht spät mit Schwert und Schild angefangen und ist daher noch mit der Hauptstory beschäftigt. Linda hingegen spielt sich gerade durch das Endgame.

Max hingegen zockt wie an so vielen Wochenenden zuvor mit For Honor eines seiner absoluten Lieblingsspiele. Die freien Tage über gibt es sogar für alle Spieler doppelte Erfahrungspunkte, wie könnte man sich die entgehen lassen.

Bei Basti, neben Hannes und mir dem dritten Dragon Ball-Fan in der GP-Redaktion, landet ebenfalls DBZ: Kakarot in der Konsole. Mittlerweile hat er Freezer besiegt und plagt sich jetzt mit den Cyborgs rum. Leroy hat hingegen die Retro-Welle gepackt. Mit Super Metroid und Super Mario 64 sollen es am Wochenende zwei echte Klassiker sein.

Und ich (Dennis) brauche nach einer Woche, in der ich gefühlt tausende Kamehamehas auf meine Gegenüber gefeuert habe, ein wenig spielerische Abwechslung - und klasse! Wahrscheinlich werde ich endlich mal Skyrim nachholen, Marvel's Spider-Man weiterspielen oder Monster Hunter World nochmal eine Chance geben.

Wie sieht's bei euch aus, was spielt ihr am Wochenende?