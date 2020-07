Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Auch wenn ich mir die Antwort auf die Frage "Was zockt ihr am Wochenende" aufgrund der aktuellen Neuerscheinungen von Ghost of Tsushima und Paper Mario bei vielen von euch vorstellen kann, wollen wir die wöchentliche Tradition auch in dieser Woche fortführen.

Daher verraten wir euch wie gewohnt, was die GamePro-Redaktion die freien Tag über spielt und wollen wissen, welche Spiele euch am Wochenende beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Rae, die in Ooblets auf der Xbox One startet, das Spiel, auf das sie sich wie kein zweites in diesem Jahr gefreut hat. Die Simulation ist eine Mischung aus Stardew Valley und Pokémon. Bedeutet, auf eurem Bauernhof baut ihr kein Obst oder Gemüse an, sondern Monster.

211 14 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima im Test - Das Samurai-Spiel, das wir immer wollten

Bei Max stehen am Wochenende packende Schwertkämpfe an. Nicht nur geht jetzt auch für unseren Social Media-Profi die Reise mit Jin Sakai in Ghost of Tsushima los, auch will er seinem liebsten Spiel ein wenig Zeit widmen. In For Honor gibt's am Wochenende doppelte XP und die lässt er sich natürlich nicht entgehen.

Bereits mit dem neuen PS4-Exclusive durch ist Basti. Dabei hat er das Spiel nicht einfach nur beendet, sondern eine der weltweit ersten Platin-Trophäen geholt. Was er dafür machen musste, erfahrt ihr übrigens im Guide. Die freien Tage geht's für unseren Volo daher wieder auf seine Animal Crossing-Insel. Mit der Lebenssimulation hat er nach wie vor eine Menge Spaß.

Ähnlich Max, steht auch Linda noch ganz am Anfang von Ghost of Tsushima. Ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die farbenfrohe Spielwelt nach dem zuletzt sehr düsteren The Last of Us 2 gefällt. Zur Abwechslung darf es bei meiner Kollegin wie so oft noch ein wenig Warzone sein.

14 4 Mehr zum Thema Crosscode im Test - Das Spiel mit dem Spiel im Spiel

Ich (Dennis) bin derweil noch ein wenig unschlüssig, welches Spiel es als nächstes sein soll. Als schöner Kontrast zu Ghost könnte Paper Mario meinen Geschmack treffen, allerdings ist die Reihe bislang komplett an mir vorbeigegangen. Auch CrossCode klingt im GamePro-Test von Manu Fritsch richtig vielversprechend und ist sogar im Xbox Game Pass enthalten.

Paper Mario oder CrossCode? Ihr könnt mir ja gerne verraten, welches Spiel ihr bevorzugen würdet. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!