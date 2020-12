Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das letzte Wochenende bevor der Abschluss-Knaller für 2020 steht vor der Tür. Bevor Cyberpunk 2077 bei vielen im Laufwerk rotiert, ist jetzt noch einmal die Chance, ein oder mehrere Spiele durchzuspielen. Welche Games uns aktuell beschäftigen, wollen wir euch wie gewohnt hier im Artikel verraten. Verratet uns doch gern, mit welchen Spielen ihr euer Wochenende verbringen werdet.

Das zockt die Redaktion

Den Anfang macht dieses Mal Max, der sich in ein Ödland stürzen wird. Genauer geht es bei ihm in die MMO-Welt von Fallout 76. Dort ist jetzt mit Stählerne Dämmerung die mit Spannung erwartete, kostenlose Erweiterung erschienen. Das kann sich Max als Fan der Reihe natürlich nicht entgehen lassen und startet auch mit dem neuen Story-Kapitel durch.

Danach geht es bei Hannes weiter mit einem JRPG, das seine gesamte Spielzeit einnimmt. Er kämpft sich in Yakuza: Like a Dragon zusammen mit Ichiban Kasuga und seiner Party durch Yokohama. Das Spiel hat nämlich das Action-Kampfsystem mit einem rundenbasierten Kampfsystem ausgetauscht. Dadurch wird es für meinen Kollegen auch auch zu einem der besten RPGs, die er je gespielt hat. Falls ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch mal in den GamePro-Test:

Für Linda geht es mal wieder in die Kriegszone von Call of Duty: Warzone. Dabei lässt sie aber das Battle Royale links liegen und konzentriert sich auf Plunder. Auf der Suche nach den Dollarscheinen wird sie von Rae begleitet, die den Modus spielt, weil manchmal auch 20 Minuten ohne ein Feuergefecht vergehen können. Wenn sie sich dann aber genug ausgeruht hat, dann geht die Action in Black Ops: Cold War los. Dort hat sie vor kurzem Nuketown für sich entdeckt und lässt dafür sogar ihre Lieblingsmap Armada links liegen.

Und bei mir (Basti) gibt es wieder einen bunten Mix aus vielen Spielen für die PS5. Allen voran werde ich wieder mit hochgeschraubten DualSense-Features durch Dirt 5 rasen. Es gibt einfach kein besseres Gefühl, als wenn der Trigger nach einem Sprung wild wackelt. Daneben warten noch Devil May Cry 5 und Spider-Man Remastered auf mich. Und eigentlich will ich auch mal wieder mehr Zeit mit Animal Crossing: New Horizons vorbringen, vor allem als Vorbereitung auf den großen Spielzeugtag.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Was zockt ihr dieses Wochenende?