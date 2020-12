Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber für mich kommt das Wochenende keinen Tag zu früh. Bevor ich in Call of the Sea auf Empfehlung von Kollege Tobi gemütlich auf einer hoffentlich ruhigen, sonnigen Insel fernab des Cyberpunks Rätsel löse, gibt es hier wie gewohnt noch unsere Empfehlungen für die freien Tage. Heute allerdings in etwas gekürzter Form, da Basti und Hannes noch den Game Awards-Schlaf nachholen.

Verratet mir aber gerne in den Kommentaren, wohin es euch spielerisch am Wochenende verschlägt beziehungsweise mit welchen Games dem Ende von 2020 entgegensteuert.

Das spielt die Redaktion

Fangen wir doch gleich mit Tobi an, der unter der Woche gefühlt in einem Rutsch Call of the Sea beendet hat und vom Xbox-Exclusive begeistert ist. Durch das Spiel hat er wieder richtig Lust aufs Rätseln bekommen, wodurch nach langer Zeit wieder The Witness auf der Platte landet. Zwar hat er das schon durch, die Lösungen der Knobeleien jedoch längst vergessen. An dieser Stelle könnte ein fieser Joke kommen, aber ich lass das einfach mal so stehen...

Max spielt mit For Honor ebenfalls ein Spiel, das er schon unzählige Male gestartet hat. Die Rückkehr hat jedoch zwei sehr gute Gründe. Zum einen startet im Actionspiel die neue Season und zum anderen kann er sein liebstes Beat 'em Up jetzt dank Next-Gen-Patch in 60fps spielen, die Konkurrenz quasi doppelt so geschmeidig vermöbeln.

Bei Linda wird am Wochenende auf der Switch gezockt. Und zwar hat sie bei Monster Sanctuary das vielversprechende Konzept aus Pokémon-ähnlicher Monstersammelei und Metroidvania angesprochen. Das Spiel ist übrigens ein Ein-Mann-Projekt aus Deutschland.

Und Rae, unsere Chefin, versucht sich trotz technischer Probleme weiter an Cyberpunk 2077 auf der Xbox Series X. Als riesen RPG-Fan ist sie gespannt, was CD Projekt hier spielerisch und erzählerisch abliefert. Nebenbei wird natürlich wie gewohnt noch ein wenig Cold War gespielt.

Und das wars von uns in dieser Woche. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit, bleibt mir bitte gesund und habt ganz viel Spaß beim zocken.