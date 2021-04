Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start machen Max und Annika, die dank der Play at Home-Aktion von Sony endlich einen Anlass gefunden haben, um Horizon Zero Dawn nachzuholen. Aloys Auftritt auf der PS4 könnt ihr euch bis Mitte Mai kostenlos herunterladen, ein PS Plus-Abo benötigt ihr nicht.

Eleen hingegen schnappt sich die freien Tage über erneut Nier. Allerdings nicht die tolle Neuauflage für PS4 und Xbox One, sondern Automata, das sie seit wenigen Wochen spielt. Mittlerweile ist sie beim sechsten Ende angekommen, es gibt also noch einiges zu tun.

Hannes wird sich am Wochenende weiter intensiv mit dem kommenden PS5-Exclusive Returnal beschäftigen. Seinen Ersteindruck könnt ihr euch übrigens auf YouTube, genauer gesagt in der Aufzeichnung des gestrigen FYNG-Livestream (ab 4:17) anhören. Seinen Test findet ihr dann in der kommenden Woche auf der Seite.

Bei Linda geht es auch düster zur Sache, sie hat das Dark Souls Remaster herausgekramt und sich bereits erfolgreich durch Blighttown samt Queelag geschnetzelt. Zusammen mit Rae, die erneut einen Abstecher in Batman: Arkham City wagt, will sie sich aber auch in die dritte Warzone-Season stürzen.

Irina hatte ja vergangene Woche den Entschluss gefasst Final Fantasy 6 nachzuholen und ihre Aussage "Ich liebe es" lässt darauf schließen, dass der Rollenspiel-Klassiker einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen hat.

Und ich (Dennis) werde mich gleich Hannes ebenfalls in Returnal stürzen, um das Spiel kommt ein Roguelike-Fan schließlich nicht drumherum.

Und das wars auch schon wieder von uns, euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.