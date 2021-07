Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Starten wir in dieser Woche mit Tobi und machen es kurz: Was spielt der GamePro-Master Chief höchstpersönlich wohl in jeder freien Sekunde die kommenden Tage? Na klar, den ersten Flight von Halo Infinite. Seinen Ersteindruck findet ihr dann in der kommenden Woche auf der Seite. Wollt ihr mehr über die "Beta-Phasen" erfahren, haben wir hier alles Wichtige für euch zusammengefasst:

24 4 Mehr zum Thema Halo Infinite - Startzeiten, Modi und mehr: Alle Infos zum ersten Multiplayer-Flight

Bei Annika wird ebenfalls auf der Xbox gespielt. Und zwar segelt sie weiter mit dem Microsoft Flight Simulator entspannt durch die Lüfte. Dank des Sigrblot-Fests und dem neuen Grad der Herausforderung landet aber auch Assassin's Creed Valhalla wieder in der Konsole.

Linda widmet sich am Wochenende einem schon etwas älteren Spiel, das sie bereits zum Release gespielt hat. Dishonored 2 soll es sein. Möglich ist aber auch, dass sie das ganze Wochenende einen epischen Kampf gegen Solid Snake austrägt (siehe Tweet). Auf dem rechten Bild seht ihr übrigens eine Aufnahme aus unserem morgendlichen Themen-Meeting. Ich lass das einfach mal so stehen.

Link zum Twitter-Inhalt

Und da bei uns vor der gamescom Ende August gerade große Urlaubszeit herrscht, kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Ich hatte die vergangenen Tage mit dem Action-Adventure Death's Door eine unglaublich gute Zeit und will meine kleine Überraschung des Jahres am Wochenende beenden. Sollte nichts dazwischen kommen, gibt es meine Gedanken zum Spiel auch noch zeitnah in einem Test.



Ansonsten steht The Ascent auf meinem Plan, das mir zumindest in der ersten Stunde viel Spaß gemacht hat - und zur Überraschung auf der Series X ohne allzu große Probleme daherkommt, dafür fantastisch aussieht. Einen kleinen Ersteindruck samt Tech-Check findet ihr übrigens hier.

Euch ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß mit euren Spielen und bleibt gesund.