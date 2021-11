Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Bei Eleen geht's auch die kommenden freien Tage mit God of War weiter. Und das, obwohl Annika anscheinend noch immer nicht mit dem Actionspiel angefangen hat. Die beiden haben eine Challenge gestartet, wer zuerst mit Kratos und Atreus den Abspann erreicht. Aber auch die Katzenspiele sollen nicht zu kurz kommen. Natürlich nicht! Für ein bisschen Zerstörung ist Catlateral Damage an der Reihe, das seinem Namen alle Ehre macht.

Bei Rae hat sich fürs Wochenende Besuch angekündigt, daher stehen Koop-Spiele auf dem Plan. Heiße Favoriten sind aktuell It Takes Two, Overcooked und Sackboy. Ist die Bude wieder leer, geht's mit dem Multiplayer von Halo Infinite weiter. Hier hat sie sich in den Fiesta-Modus verliebt. Läuft die komplizierte Beziehung zum Spiel also doch noch auf ein Happy End hinaus?

Linda hingegen ist sich noch nicht ganz sicher, wie viel Zeit sie zum Spielen hat. Sie überlegt sich nämlich pausenlos, ob sie bei einem Black Friday-Deal zuschlagen und Fahrrad Nummer 5 kaufen soll. FÜNF!!! Falls sie aber ihr eigens diagnostiziertes Zweirad-Suchtproblem in den Griff bekommt, wird Unpacking gezockt. Wahrscheinlich sind in den Kisten dann ganz viele Fahrräder drin. Falls euch das Spiel übrigens nichts sagt, bekommt ihr mehr Informationen in unserer Spielvorstellung:

Auch Kai hat mir in dieser Woche verraten, welches Spiel aktuell in seiner Konsole rotiert. Und zwar eins mit dem wohl längsten Namen der Spielegeschichte: Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy. Bei dem langen Titel kommt selbst das ein oder andere Naruto-Spiel nicht mit. Was MSGBOCF inhaltlich auf dem Kasten hat, das seht ihr hier im Trailer:

Irina hat am vergangenen Wochenende in Pokémon Strahlender Diamant die Nostalgie gepackt. Daher hat sie sich jetzt zum Ziel gesetzt alle Taschenmonster zu fangen und ihnen Spitznamen zu geben. Früher waren ihr die Namen noch egal, heute macht ihr die Umbenennung umso mehr Spaß. So reißt sie jetzt mit ihrem "Kung Fu-Äffchen", einem weiblichen Enton namens Homer und Karpador Gisela durch die Sinnoh-Region.

Und Ich (Dennis) werde mir das Wochenende über die Halo: The Master Chief Collection schnappen und mal schauen, wie weit ich in der Kampagne von Combat Evolved komme. Vor Jahren hab ich den Erstling im Koop gespielt, dabei aber nicht wirklich was von der Story mitbekommen. Das soll sich jetzt mit Halo Infinite vor der Tür ändern. Auch landet Chorus in der Xbox Series X, der Weltraum-Shooter, den ich für den GamePro-Test genauer unter die Lupe nehme. Was hinter dem Spiel steckt, hat Kollege Jonas in einer Spielvorstellung für euch zusammengefasst.

Ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, bekommt den Kopf frei und habt viel Spaß mit euren Spielen. Und ganz wichtig: bleibt gesund!