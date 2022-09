Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ans Pad die Hände, Wochenende! Wie gewohnt verraten wir euch pünktlich am Freitag um 18 Uhr im "Was zockt ihr"-Artikel, welche Spiele uns aktuell privat beschäftigen und haben meist die ein oder andere Empfehlung im Gepäck. Und natürlich wollen wir auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell so euren Spaß habt.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die angefixt von Edgerunners ihren zweiten Run in Cyberpunk 2077 startet, diesmal allerdings mit einer weiblichen V. Bei ihrem zweiten Projekt bin ich als alter Guybrush-Fan schon ein klein wenig stolz auf sie. Annika schnappt sich nämlich zur Vorbereitung auf das fantastische Return to Monkey Island nochmal die beiden Vorgänger – die kann man schließlich gar nicht oft genug spielen!

Ähnlich bunt geht es bei Basti zur Sache, der die Story-Kampagne von Splatoon 3 beenden will. Ansonsten will er wie so oft ein wenig durch den Xbox Game Pass stöbern, geht aber davon aus, dass er letzten Endes bei You Suck at Parking hängenbleibt. Vom Geschicklichkeitsspiel hat zuletzt Tobi in höchsten Tönen geschwärmt:

Chris parkt am Wochenende höchstens seinen Gamertag an der Spitze des Scoreboards von Modern Warfare 2. Die lauten Schrittgeräusche haben ihm zwar bislang ein wenig den Spaß an der Beta verdorben, scheinbar hat Infinity Ward hier aber nachgebessert. Ob das stimmt, will er sich mal genauer anschauen bzw. anhören. Ansonsten wird das Multipayer-Wochenende mit Fortnite komplettiert, wo er aktuell mit der Sniper seine helle Freude hat.

Bei Linda geht es am Wochenende mit The Diofield Chronicle auf der Switch taktisch zur Sache. Das Story-getriebene Rollenspiel aus der Iso-Perspektive mit seinem Echtzeit-Kampfsystem hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Für das entspannte Spielen schnappt sie sich zudem das Alchemie-Stardew Valley Potion Permit, das euch David in seiner News genauer vorstellt:

Da sich Samara am vergangenen Wochenende leider nicht Ashen widmen konnte, gebührt dem tollen Soulslike daher die kommenden Tage die volle Aufmerksamkeit. Nebenbei will sie wie so oft noch ein wenig Fall Guys spielen und auch der Pixelhorror von Ib hat sie neugierig gemacht. Das Spiel kommt bald auf die Switch und staubt aktuell auf Steam regelrechte Topwertungen ab.

Und bei mir (Dennis) steht das letzte Wochenende im September wie in jedem Jahr ganz im Zeichen von FIFA, wo ich euch dann kommenden Dienstag verrate, was der letzte Ableger von EA unter der Lizenz so alles auf dem Kasten hat (und was nicht).

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Spielen.