Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Chris, der wie die Wochen zuvor weiter God of War Ragnarök spielt. Diesmal, um den DualSense Edge zu testen, den er seit wenigen Tagen auf Herz und Nieren überprüft. Sein Fazit zum Pro-Controller gibt es dann in der kommenden Woche.

Basti schnappt sich neben seinen Dauerbrennern Fall Guys und Vampire Survivors das Rhythmusspiel Trombone Champ. Hier müsst ihr mit einer Posaune bekannte Songs nachspielen und das klingt so schräg, dass wir beim ersten Hören vor Lachen fast vom Bürostuhl gekippt sind. Aber hört einfach mal selbst:

Bei Samara wird am Wochenende fleißig getestet, und zwar das kommende PlayStation-Adventure Season: A letter to the future, in dem wir mit dem Fahrrad eine malerische Welt erkunden und dabei in einem Tagebuch Erinnerungen an eine bald endende Zeit aufzeichnen. Wie ihr das Spiel gefällt, erfahrt ihr dann Ende Januar.

Max hat sich passend zu unserer Horror-Themenwoche F.E.A.R aus der PS Plus-Bibliothek geholt und für Rae hat ihr persönlicher Modern Warfare 2-Horror endlich ein Ende. Shipment ist zurück und damit ihre absolut liebste Map, die übers Wochenende neben Warzone 2 rauf und runter gespielt wird.

Eleen ist am Wochenende ebenfalls nach Gruselstimmung. Zusammen mit Freund*innen wird House of Ashes gespielt, das ihr bislang richtig viel Laune macht. Nur die grauen, schlecht sichtbaren Einblendungen machen ihr aktuell schwer zu schaffen.

Und meine Wenigkeit (Dennis) erkundet weiter ganz ohne Teststress in aller Ruhe Elden Ring. Ziel ist es für meinen Berserk-Build einfach nur auf Stärke zu skillen und das längste Schwert zu nehmen, das ich finden kann.

Das war es von uns. Habt ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!