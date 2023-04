Was zockt ihr über Ostern? Das sind unsere Empfehlungen

Aufgrund der Feiertage stellen wir euch schon heute um 18 Uhr die Frage aller Fragen.

Guten Abend ihr Lieben! Für viele von uns steht das verlängerte Wochenende an und wie gewohnt wollen wir euch erzählen, was die Redaktion aktuell in ihrer Freizeit zockt. Sehr gespannt sind wir aber auch, welche Spiele euch beschäftigen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's mit Linda, die sich zur Vorbereitung auf Tears of the Kingdom und für entspanntes Spielen nochmal Zelda: Breath of the Wild schnappt. Weit weniger entspannt geht es bei Eleen zur Sache, die sich nach wie vor mit Leon durch das Resident Evil 4 Remake ballert, das jetzt auch Max über die Feiertage anfangen will, nachdem ihm die Neuauflagen von Teil 2 und 3 sehr gut gefallen haben.

Chris hat das Horror-Actionspiel mittlerweile platiniert und widmet sich in Hi-Fi-Rush einer neuen Herausforderung. Als Fan von Rhythmusspielen wird er mit dem fantastischen Xbox-Exclusive sicher eine Menge Spaß haben.

Hi-Fi-Rush war die Überraschung zu Beginn des Jahres und ist eine klare Empfehlung an alle, die Rhytmusspiele mögen.

Annika will sich das lange Oster-Wochenende über ebenfalls in einen großen April-Release eingrooven und hat sich dafür Jedi: Fallen Order installiert, bevor der Nachfolger demnächst erscheint.

Fernab vom AAA-Mainstream schnappt sich Rae das Angel-Adventure Dredge, das Samara in der Demo aufgrund seines düsteren Horror-Twists übrigens super gefallen hat. Ihren Artikel könnt ihr hier lesen:

Apropos Samara, unsere Horror- und Souls-Expertin will weiter in Sherlock Holmes: Chapter One herumrätseln und Resi 4 hat sie als riesen Fan ebenfalls noch nicht von der Festplatte gekickt. Zur Entspannung wartet auf der Switch die Farming-Sim Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Da Tobi und Hannes im wohlverdienten Urlaub sind, kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Aus meinem Plan Cyberpunk zu zocken ist am vergangenen Wochenende nichts geworden. Stattdessen hab ich mir Marvel's Spider-Man installiert, das ich bislang gekonnt ignoriert hatte, das aber mit seiner heiteren Stimmung echt Laune macht. Zudem muss es mal wieder ein Roguelite sein und die Wahl ist auf Have a nice Death gefallen, das mir schon im Early Access viel Spaß gemacht hat.

Das war es von uns. Habt ein paar entspannte Feiertage und genießt eure hoffentlich packenden Spiele.