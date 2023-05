Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Tobi, der als größter Mario Kart-Fan der Redaktion ein großes Wagnis eingeht. Er schnappt sich nämlich Disney Speedstorm und will herausfinden, ob der Funracer seinem großen Vorbild auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Aber selbst wenn der Versuch in die Hose geht, hat er noch ein fantastisches Ass im Ärmel. Seine kleine Tochter hat Tobi nämlich zu einer Brettspiel-Partie Dragomino herausgefordert.

Ein echtes Brett von Spiel – zumindest was das Gameplay angeht – schnappt sich Hannes, der Star Wars Jedi: Survivor zockt, das auch Eleen die freien Tage über begleitet. Bei Cals Weltraumabenteuer allein soll es aber nicht bleiben. Eleen will nämlich mit Honkai: Star Rail ihr erstes "richtiges" Mobile-Spiel starten. Als großer Genshin Impact-Fan und als Liebhaberin rundenbasierter Rollenspiele wird sie vom F2P-Titel sicher nicht enttäuscht sein.

Basti und Samara schnappen sich hingegen das Jump 'n Run, das ihr oben im Bild seht, Kaze and the Wild Masks, das ihr euch aktuell für einen schmalen Taler aus dem PS Store fischen könnt. Und das solltet ihr, zumindest wenn ihr Spiele wie Donkey Kong Country mögt.

Chris wildert hingegen im Xbox Game Pass, aus dem er sich den 2D-Baller-Sidescroller Ghost Song fischt. Und das, weil ihn der Stil an eines seiner liebsten Musikvideos erinnert: Queens of the Stone Age - Like Clockwork.

Ghost Song erinnert Chris vom Stil an das Queens of the Stone Age-Musikvideo Like Clockwork.

Da eure GamePros gerade ein wenig die Krankheitswelle plagt, kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Ich spiele seit einigen Tagen genüsslich Monster Boy and the Cursed Kingdom, das einfach so einen herrlichen Graftikstil hat und Retrogefühle weckt.

Und dann bin ich tatsächlich in Honka: Star Rail eingestiegen, als jemand, der Genshin Impact nie interessiert hat. Aber ich muss als Fan rundenbasierter Spiele sagen, dass mir spontan kein besser inszeniertes Kampfsystem einfällt. Das Ding wirkt wirklich sehr hochwertig und erzählt eine spannende Geschichte.

Soderle, das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Zocken.